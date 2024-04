Eugeni: «No debemos pensar en lo que ha pasado y sí en lo que podemos hacer»

Eugeni, uno de los capitanes de la UD Ibiza, comparecía este jueves en rueda de prensa para abordar los principales temas que implican al equipo: dos partidos seguidos ganados, seis encuentros por jugar, y un hipotético play-off de ascenso han sido algunos de los asuntos que el mediocentro ha tratado ante las preguntas del periodista de Diario de Ibiza. La UD Ibiza actualmente marcha en tercera posición del grupo 2 de 1º RFEF, a nueve puntos del líder, el Castellón, uno por detrás del Córdoba, que marcha segundo, y con dos de ventaja sobre el Málaga, por lo que tendrá que sacar el máximo número de puntos posible en los partidos que quedan para tener el factor cancha a favor y jugar el partido de vuelta de ese play-off de ascenso en casa ante su afición, que está arropando al equipo de una manera espectacular como el pasado domingo, en el que 300 personas se desplazaron a Mallorca para animar a los suyos en el derbi balear, que acabó con victoria ibicenca por 0 a 1.

Partido del próximo domingo ante el Atlético de Madrid B

Eugeni afirma que el equipo está, «muy bien, con muchas ganas de seguir con la dinámica positiva. Se nota que hemos cambiado el chip y queremos seguir ganando partidos». Personalmente, está muy agradecido a Guillermo Fernández Romo por la confianza y minutos que le lleva dando toda la temporada, siendo uno de los tres jugadores más utilizados por el técnico madrileño: «Cuando el míster confía en ti es porque algo estás haciendo bien, estoy muy contento y quiero seguir con la misma dinámica», pero prefiere centrarse en lo colectivo que en lo individual: «Solo pienso en conseguir la victoria el próximo domingo contra el Atlético de Madrid».

Sensaciones de cara al play-off

El jugador catalán tiene la misma filosofía que su entrenador de ir partido a partido: «Nosotros solo pensamos en el fin de semana, en el partido importante que tenemos ante el Atlético de Madrid», por lo que no quiere mirar más allá del domingo, «lo primordial es sacar estos tres puntos y seguir en la pelea». El habilidoso mediocentro es consciente de que la liga está muy difícil, pero no quiere dar nada por perdido: «Debemos ganar nuestros partidos y luego ya veremos qué pasa a final de temporada».

Su rol en el equipo

Al ser preguntado sobre las diferencias entre Segunda División y Primera Federación, la categoría en la que actualmente milita la UD Ibiza, Eugeni lo tiene claro: «Hay equipos que están totalmente preparados para jugar en Segunda División y tienen jugadores que también lo están». Sobre el elevado número de tarjetas amarillas que lleva esta temporada, que ya asciende a nueve, sostiene: «He aumentado mi nivel de exigencia defensiva, algo de lo que he carecido estos últimos años», por lo que siente que ha mejorado mucho tácticamente y aporta más al equipo, algo que repercute directamente en los minutos que está disfrutando: «Creo que eso ha hecho que tenga mucha más regularidad este año y que me encuentre mucho mejor».

Factores en la mala racha que han dejado atrás

Respecto a las claves de la mala racha que ha atesorado el equipo, manifiesta que no conseguir la victoria es una losa que les ha lastrado demasiado: «Al final cuando no ganas se te complica mucho todo», y sostiene que, a pesar de las derrotas, no han cambiado su metodología de trabajo: «El equipo ha seguido en la misma línea», aunque en los partidos hay circunstancias que son incontrolables: «Claro que ha habido factores que nos han podido hacer daño, como meternos gol en la primera ocasión cuando hemos podido marcar nosotros primero», pero prefiere centrarse en el futuro: «No debemos pensar en lo que ha pasado y sí en lo que podemos hacer».

Partidos los domingos a las 12

A pesar de oír alguna vez a Guillermo Fernández Romo manifestarse en contra de jugar tantos partidos el domingo a las 12, el jugador no quiere darle muchas vueltas: «El horario es el que es», aunque confiesa que le gustaría que fuese diferente: «Personalmente, me gustaría jugar a la tarde, pero el horario es el que es y nos tenemos que adaptar a ello».

El jugador catalán quería terminar mandando un mensaje de unidad y se muestra agradecido a la afición por el desplazamiento del pasado fin de semana: «Les diría que nos sigan apoyando como han hecho hasta ahora, que el objetivo sigue siendo el mismo y que juntos vamos a conseguirlo», sentencia un confiado Eugeni.