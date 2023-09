Olaortua, jugador de la UD Ibiza, sobre la visita del Linares Deportivo: "Tenemos que dejar los tres puntos aquí en casa"

El defensa de la UD Ibiza Iñaki Olaortua ha comparecido este miércoles, después de la sesión de entrenamiento, para hablar de las sensaciones del equipo, tras el empate (1-1) cosechado en Madrid frente al Atlético B, y de cómo encaran el encuentro del próximo domingo contra el Linares Deportivo, al que recibirán en Can Misses (12.00 horas) en la sexta jornada de liga del Grupo 2 de la Primera RFEF.

El jugador del cuadro celeste ha indicado que el equipo, a pesar de ver cortada su racha de victorias consecutivas, se ha tomado el empate frente al filial colchonero "con naturalidad", puesto que ya sabían que todos los partidos "no se iban a ganar".

"Es verdad que el otro día hicimos una primera parte un poco mala, y que, dentro de lo malo, en la segunda parte supimos remontar", comentó el zaguero, que también señaló: "No entramos en el partido y estuvimos espesos. No estábamos encontrándonos ni defendiendo ni atacando. No estábamos a gusto. En la segunda mitad corregimos cuatro cosas e incluso pudimos ganar, tuvimos ahí una Cedric y otra de Niko. Y yo creo que en la segunda parte ya estuvimos mucho mejor".

El central de Arrasate, el único que se ha mantenido fijo en en el eje de la defensa en el esquema de Guillermo Fernández Romo, apuntó que se siente "bien" y que "cada día" se ve "mejor".

"El día del Córdoba, como casi todos somos nuevos también, todavía no nos conocíamos bien ni al cien por cien, pero cada día estoy más a gusto con mis compañeros", declaró Olaortua, que admitió que "hay mucha competencia" en el equipo y que esa competencia "es sana".

A por los tres puntos frente al Linares Deportivo

En cuanto a la visita de este domingo al feudo isleño del Linares Deportivo, un rival al que tienen por debajo a tres puntos de distancia actualmente, aunque con el partido aplazado contra el Real Murcia pendiente de disputarse aún, Iñaki Olaortua avanzó que espera un choque complicado ante un oponente difícil.

"Será un partido duro, como los son todos. Al final estamos viendo que cualquiera te puede ganar. Así que, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y dejar los tres puntos aquí en casa", aseguró el futbolista de la UD Ibiza, antes de explicar que no ha visto muchos partidos de los rivales más directos por la parte alta de la clasificación, aunque "el Castellón está marcando el ritmo y está muy bien".

"Hay equipazos y es un grupo muy jodido, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro", recalcó Olaortua.