Fernández Romo en su presentación con la UD Ibiza: "Vamos a hacer el mejor equipo posible"

Guillermo Fernández Romo aseguró este martes durante su presentación oficial como nuevo entrenador de la UD Ibiza en Primera RFEF que su primera misión será confeccionar "el mejor equipo posible" con el objetivo de regresar cuanto antes a Segunda División. El técnico madrileño de 44 años, que la temporada pasada ascendió al Real Racing Club a LaLiga SmartBank, reconoció que el club celeste tiene "los medios" para luchar por el reto y que será "muy difícil no tener un buen equipo" que aspire al ascenso de categoría.

"Es muy difícil que no hagamos un buen equipo, y no lo digo con soberbia. Lo digo porque tenemos medios para hacerlo, una institución que apoya detrás, un presupuesto que acompaña y tenemos objetivos importantes que acercan a los jugadores. Hasta el último día de mercado no vamos a tener al mejor equipo posible. Ahora es el momento crucial de la temporada en la concepción del equipo. Vamos a estar activos. No nos pondremos nerviosos. Tenemos que ser muy egoístas y hacer el mejor equipo posible y si hay que esperar, lo haremos", explicó Fernández Romo en una comparecencia en la que estuvo acompañado por varios de sus colaboradores, además de por el presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, quien remarcó que "era la primera y única opción" en la que han trabajado para el banquillo celeste.

Amadeo Salvo aclaró que a partir de ahora "cambia la estructura deportiva y la forma de trabajar", y que en esta nueva etapa el entrenador "va a tener el peso máximo en la concepción de la plantilla, ahora y en el futuro, y tener también a gente experta en el mundo del fútbol". Aunque no lo dieron por cerrado, el exsecretario técnico del Deportivo de la Coruña, Juan Giménez, será una de las personas que formen parte de esa nueva área de trabajo en la planificación deportiva, tal y como avanzó Diario de Ibiza. "El objetivo es estar en Segunda lo antes posible. Creemos en la figura del entrenador que se preocupa de los perfiles y del mercado", añadió Salvo.

En este sentido, Romo manifestó que no le supone "un doble trabajo" planificar la plantilla y entrenar y que le "cuesta pensar" que los entrenadores no decidan qué jugadores se fichan. Sobre los objetivos, se mostró ambicioso y confesó que el club dispone de "unos medios más que suficientes y buenos para potenciar a nuestros futbolistas, entrenarlos bien y encontrar el mayor de los rendimientos". "La trayectoria del club es lo suficientemente positiva, esperanzadora y alegre como para volver a confiar en el retorno lo antes posible", agregó.

En cuanto a su idea de juego y metodología de trabajo, Fernández Romo destacó que pretende "construir valores de equipo" tales como el "esfuerzo, compromiso, el pertenecer a algo, el insistir en cosas". Para ello, quiere rodearse de buenos futbolistas y "encontrar a los que tienen peso". Romo se definió como un entrenador "más lógico que ideológico" y subrayó que los equipos "tienen que ser versátiles" para competir en categorías que son "muy igualadas" y "exigentes" como la primera RFEF. "Tendremos que adaptarnos y tener el foco de ser un equipo con peso, que domine las áreas", explicó el entrenador que eliminó con el Cornellà a la UD Ibiza de Pablo Alfaro en el play-off a Segunda en 2020.

"Construir un equipo con los perfiles que podamos traer, adaptándonos al mercado y cohesionado con cosas importantes. Un equipo de valores, este es un club joven y trabajador, me han encantado las sensaciones, queremos buscar esa pertenencia", advirtió el preparador madrileño, antes de puntualizar que una de sus misiones es configurar un equipo con mentalidad ganadora. "Muchas veces pensamos en ascender y pensamos que eso viene como el Espíritu Santo. Pero no solo vale con el trabajo, sino que hay que acertar; la diferencia será si somos un equipo ganador, no que gana partidos. Que aunque pierde, sabe que se va a levantar. Ojalá podamos construir eso aquí porque es una base muy importante", indicó.

Romo no se mojó a cerca de los posibles fichajes aunque no ocultó que entre sus preferencias pueda haber futbolistas que ya ha dirigido en Cornellà o Santander y que ofrecieron un buen rendimiento, como es el caso del lateral diestro Paris Adot. Sobre los futbolistas con contrato, Amadeo Salvo no ha descartado que puedan continuar el portero Daniel Fuzato o el delantero Nolito.

El técnico también ha desvelado algunas claves de la pretemporada. El equipo iniciará los entrenamientos el 13 de julio y realizará un 'stage' en Olot (Girona) del 10 al 18 de agosto.