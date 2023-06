La UD Ibiza ha lanzado este miércoles la campaña de abonados para la temporada 2023-24 en Primera RFEF con importantes descuentos y novedades.

Según explica el club en un comunicado, tal y como adelantó el presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, "aquellos abonados que suscribieron su abono al inicio de la temporada 2022-23, podrán renovar su abono de forma gratuita".

De igual manera, aquellos abonados que suscribieron su abono de media temporada, tendrán derecho a un 75% de descuento.

Para disfrutar de estas condiciones, el club ha establecido como periodo para la renovación del abono los días del 14 al 20 de junio. Con posterioridad a estas fechas, aquellos abonados que no hayan renovado seguirán manteniendo la condición de abonado, pero no mantendrán su asiento. Podrán renovar su abono al precio de renovación general en el nuevo asiento que escoja, siempre sujeto a disponibilidad en el estadio Can Misses.

Debido a los cambios en el aforo del estadio, los abonados de las gradas Ses Salines y Portinatx serán reubicados en Fondo Sur y Fondo Norte, respectivamente. El club notificará a cada abonado la localización de su nuevo asiento.

Los abonados que hayan sido reubicados tendrán preferencia para solicitar un cambio de asiento. Las fechas establecidas por el club son del 21 al 22 de junio en las taquillas del estadio. Para hacer el cambio de localidad, es imprescindible haber realizado previamente la renovación del abono en el plazo del 14 al 20 de junio.

Del 23 al 24 de junio, el resto de los abonados podrán solicitar también un cambio de localidad. Para hacerlo efectivo, es imprescindible hacerlo presencialmente con el DNI del titular del abono.

En caso de solicitar el cambio a un asiento con un precio mayor, se tendrá que abonar la diferencia entre el precio aplicable en su asiento original y el nuevo asiento de acuerdo con la tabla de precios de renovación general.

Aquellos abonados que hayan renovado entre el 14 y el 20 de junio, de forma gratuita o con un 75% de descuento, podrán solicitar un cambio de localidad a un asiento con un precio menor. En ningún caso sería rembolsable la diferencia entre el precio del asiento original y el nuevo asiento.

A partir del día 26 habrá un cambio de precios y se abrirá el periodo de nuevas altas.

Consulta en este enlace todas las tarifas y la información sobre la campaña:

https://statics-maker.llt-services.com/ibi/documents/2023/06/07/48566e5a-fa7d-4702-b974-242aedce9686-592.pdf

Si tienes problemas, puedes escribir un correo solicitando información a: incidenciasabonados@ibizaud.com