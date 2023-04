Julie Davis, la madre de la estrella desaparecida de X Factor y jugador de rugby británico, Levi Davis, ha dado al diario The Sun sus primeras declaraciones tras la nueva teoría de que su hijo se ahogó. La mujer critica a los policías españoles a los que califica de "lentos" ya afirma que ha sido “una montaña rusa emocional total".

Levi Davis fue visto con vida por última vez en el Hard Rock Café, a pocos minutos de Las Ramblas el 29 de octubre del año pasado, tras desembarcar en Barcelona de un ferri procedente de Ibiza. Al parecer, Levi estaba siendo chantajeado y su vida corría peligro. Su madre estuvo una semana en la Ciudad Condal para recorrer los últimos pasos de su hijo.

Fue entonces cuando la Policía española confirmó su creencia de que Levi Davis probablemente se ahogó en el puerto de la ciudad a la mañana siguiente de que lo vieran por última vez. Su pasaporte había sido hallado en la zona en noviembre.

Los policías le dijeron a Julie Davis, según publica The Sun, que cuatro miembros del personal de un crucero vieron a una persona en el agua, gritando pidiendo ayuda en inglés, vistiendo una camiseta de color claro como la que vestía Levi a las 6:30 del 30 de octubre, ocho horas después de que fue visto por última vez.

Le arrojaron un aro salvavidas, pero una búsqueda posterior por parte de la policía y la guardia costera no encontró nada.

La noticia sorprendió a Julie Davis. “¿Por qué esta información sobre el personal del crucero solo llega meses después?, declaró Davis a The Sun. “Ya no sé qué creer", afirmó la madre de Levi, “sé que la Policía española puede ser lenta, pero no le encuentro ni pies ni cabeza".

“Hay muchas respuestas a preguntas que necesito saber", aseveró a este diario británico. “Es desalentador cuando haces preguntas a la Policía y obtienes una respuesta muy limitada. Dicen: 'No podemos decírtelo porque pondrá en peligro el caso'", lamentó, a la vez que explicó que “sin un cuerpo, simplemente no hay forma de saber qué sucedió”.