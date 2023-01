El celebrity y jugador de rugby británico Levi Davis lleva ya tres meses en paradero desconocido desde que se perdió su rastro en Barcelona tras bajar de un ferri procedente de Ibiza el pasado 29 de octubre.

El diario The Sun publica cuatro posibles hipótesis sobre su desaparición, desde un cuerpo descubierto en un crucero hasta la huida de una banda de narcotraficantes somalí.

El joven de 24 años fue visto por última vez saliendo de un pub en la Ciudad Condal y desde entonces han surgido varias teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Levi Davis viajó solo a Barcelona tras permanecer una semana en Ibiza.

El jugador de rugby convertido en estrella de telerrealidad actuó en X Factor: Celebrity en 2019 con sus compañeros jugadores de rugby Ben Foden y Thom Evans como parte del grupo Try Star. En el 2020 protagonizó la serie de citas de E4 Celebs Go Virtual Dating. Además, Levi hizo historia ese año cuando fue el primer jugador de rugby en declararse bisexual mientras aún jugaba, publica The Sun. El exextremo del Bath sufría de depresión y se había ido de vacaciones tras una lesión en la rodilla.

Hipótesis sobre la desaparición de Levi Davis

Deuda

En los últimos días, se supo que Levi pudo haber sido atraído a Barcelona por delincuentes somalíes, a quienes les debía dinero. La cantidad que debía se estimó en alrededor de 115.000 euros. Un investigador privado que está ayudando a la familia reveló que Levi Davis pudo haber huido de su apartamento hace dos años para escapar de una banda de narcotraficantes.

"Existe un vínculo significativo entre un narcotraficante somalí y otra banda narcotraficante somalí en Barcelona y fuentes aeguran que tenía una deuda considerable", dijo Gavin Burrows a The Sun Online.

"Esto pasó hace dos años, lo que provocó que Levi saliera corriendo de su apartamento porque creía que estaba en peligro".

Envenenado

Tal era la cantidad que, según los informes, Levi Davis debía, que se afirma que temía que la banda de delincuentes lo envenenara. “Había adoptado un estilo de vida frenético y estaba en una situación muy delicada”, dijo al diario La Vanguardia un miembro anónimo del equipo de detectives privados .

“La verdad es que estaba seguro de que lo perseguían. De hecho, estaba convencido de que en una ocasión habían intentado envenenarlo”, publica el rotativo británico.

Ahogado en el mar

En el momento en que el jugador desapareció, se avistó a una persona en el mar, lo que planteó la pregunta de si se perdió la oportunidad de localizarlo. "El amigo de Davis que vive en Ibiza también señaló que un día después los trabajadores de un crucero informaron que una persona estaba en el mar", dijo el miembro del equipo de detectives. “Poco después se suspendieron las operaciones de búsqueda porque no faltaba nadie a bordo del barco, ni la tripulación ni los pasajeros”, publica The Sun.

Chantaje

La madre adoptiva de la estrella desaparecida, Susanne Balfour, confirmó que había mencionado una amenaza de chantaje en un vídeo publicado en las redes sociales que desde entonces ha sido eliminado. "Puede que solo esté asustado, dijo en ese vídeo que su vida estaba en peligro, no sé si está huyendo de algo, simplemente no lo sé", dijo a Sky News.

"Levi dijo que necesitaba salir de Ibiza, cuando su amigo le preguntó por qué solo dijo que necesitaba salir", recuerda The Sun.

Burrows afirmó que sus investigaciones han confirmado que ese fue el caso, pero agregó: "Todavía tenemos que determinar con seguridad de qué se trata".