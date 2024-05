Desde que Iñaki Urdangarin saliese de la cárcel, no es que haya tenido muchas ofertas de trabajo, por lo que el exmarido de la infanta Cristina de Borbón (y excuñado del rey Felipe VI) no ha cesado de buscar un empleo con el que poder mantenerse a sus 56 años.

El pasado mes de abril el deportista se convirtió en un ciudadano libre una vez extinguida la condena de cinco años y diez meses que le impusieron los tribunales por varios delitos de corrupción como consecuencia de su implicación en el caso Nóos.

El exmarido de la infanta Cristina fue sentenciado por la Audiencia de Palma a seis años y tres meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, si bien el Tribunal Supremo le rebajó la pena cinco meses al eximirle de falsedad en documento público.

El salto a la televisión

Con una relación estable con Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarin podría tener una oferta sobre la mesa de una importante cadena de televisión.

"Necesita un trabajo como mucha gente para poder desarrollar su día a día, tener una función, algo que le llene el día a día. Hoy en día buscar trabajo o encontrar trabajo no es fácil para nadie. Está complicado el mercado laboral, pero él sí que no deja de prepararse. En su pasado y en la situación actual no deja de estudiar", indicaba recientemente su abogado, Mario Pascual Vives.

A este respecto, en el programa La Roca de La Sexta la periodista Pilar Vidal afirmaba: "El rumor que hay en los pasillos de Antena 3 es que le han hecho una oferta para ir a 'El Desafío'", programa en el que participa su sobrina Victoria Federica. "El rumor es muy bueno, es de buena fuente", defendía Vidal.

Juan del Val, que trabaja en el programa El Desafío, también se pronunció sobre el futuro televisivo del que fuera Duque de Palma. "A lo mejor se han iniciado conversaciones o a lo mejor no", señaló, dejando en el aire la posible participación de Urdangarin en el programa de Antena 3.