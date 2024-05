Nuevo frente abierto para Edmundo 'Bigote' Arrocet. En el punto de mira tras la entrada en escena de sus hijas Gabriela -que se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para cargar contra Terelu y Carmen Borrego- y Estefanía -que alejada de los focos hasta ahora ha escrito una durísima carta arremetiendo contra la "telebasura" que tiene audiencia gracias a su padre, al que define como un roble en mitad de un vertedero-, ha salido a la luz una infidelidad a María Teresa Campos que sin duda recrudecerá su guerra contra las hijas de la recordada presentadora.

A pesar de que Bigote ha asegurado en más de una ocasión que nunca engañó a Teresita, Marta de Pablo ha roto su silencio y asegura todo lo contrario. La que fuera azafata del 'Un, dos, tres' ha dado un paso al frente y ha revelado en 'TardeAR' la relación que mantuvo con el humorista cuando este era pareja de la veterana comunicadora.

"Nos hemos estado viendo toda la vida. Teníamos una amistad maravillosa. Me dejó prendada. Retomamos nuestra relación y nos dejamos llevar" ha relatado la presunta examante del chileno, que le dijo que había dejado a Teresa Campos. "Lo de la fidelidad no va con él. Era un viva la virgen total y siempre lo será" ha revelado.

Según ella, Edmundo decía que la periodista "era muy celosa" y que estaba "mal" con ella, "que no podía más". "La quería mucho pero había cosas... cosas que podemos imaginar un poco todos. Se quejaba de las hijas. Pero tiene derecho" ha apuntado, convencida de que no fue la única con la que fue desleal a Teresa: "Cuando estuvimos juntos no me dio mi sitio. Era una más" ha reconocido, dispuesta a desenmascarar al cómico.

"Lo que he dicho es mi verdad y no tengo miedo de que me pueda demandar porque Bigote viene de una época en la que eso era lo normal. Una época en la que la gente, los hombres, incluso casi presumían de ello. Lo daban por hecho. Y presumían de... Yo sé que decirle a mi mujer, sé que decirle a mi amante, sé que... como tener a los niños todo organizado. Los hombres de antes eran capaces de sentir mucho por muchas personas" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press tras su entrevista en 'TardeAR'.

Edmundo contraataca

Bigote Arrocet se ha mostrado muy molesto tras las declaraciones de Marta de Pablo. El humorista no solo niega tajantemente que haya tenido algo más que una amistad superficial, sino que está dispuesta a llevarla a los tribunales para que demuestre que mantuvo relaciones íntimas.

El chileno, que ya está acostumbrado a la persecución en bloque de las Campos, quiere seguir atajando todas las mentiras que, sobre él, dice que se cuentan.