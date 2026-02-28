Todo listo para Horeca Ibiza, la gran cita de la hostelería antes de la temporada

A pocos días de que el recinto ferial de FECOEV vuelva a abrir sus puertas, Horeca Ibiza 2026 ya ha comenzado a marcar el pulso del sector hostelero pitiuso. La quinta edición del certamen no solo reunirá a centenares de expositores y marcas en más de 5.000 metros cuadrados de exposición, sino que convertirá durante tres jornadas a la isla en el epicentro profesional de la hostelería balear.

Horeca Ibiza 2026 volverá a galardonar a profesionales del sector, un cuadro de honor que refleja el equilibrio entre tradición familiar, excelencia gastronómica y proyección internacional que define a Ibiza. El principal homenajeado este año es el chef y empresario Rafa Zafra, por su compromiso con la evolución de la cocina en Ibiza. «Una cocina honesta, elegante y de profundo respeto por el producto, siendo un claro ejemplo para todos», ha asegurado el director de Horeca Baleares, José Luis Córcoles.

Entre los galardonados, la tradición está representada por la Familia Marí Mayans, reconocida en la categoría de Producto Emblemático por su papel esencial en la preservación de las auténticas Hierbas Ibicencas. También por la familia Marí, del Hotel Torre del Mar, premiada por su Compromiso Hotelero y su capacidad para evolucionar sin perder el carácter hospitalario que distingue a la isla.

En el ámbito estrictamente gastronómico, el reconocimiento a la Cocina Popular recaerá en Cati Marí, de Es Rebost de Can Prats, distinguida por su contribución a la cocina tradicional ibicenca al poner en valor que la memoria culinaria sigue siendo uno de los grandes activos culturales de Ibiza.

El sector empresarial y de distribución también tendrá su espacio en estos homenajes con la distinción a la familia Tur, de Cafés IBIZA, cuyo crecimiento empresarial no ha alterado su esencia familiar. A ello se suma el reconocimiento a la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) por su papel clave en la Formación de nuevas generaciones, el premio a la Pimeef por su Compromiso con la Restauración, y la distinción en Comunicación para Clara Rodríguez y José Hidalgo, de GorTeam.

El acto de entrega de estos reconocimientos se celebrará el jueves 5 de marzo a las 13.00 horas, dentro del programa oficial de la feria.

Tres días de actividad en el Escenario

Más allá de los homenajes, Horeca Ibiza 2026 desplegará una programación intensa en su escenario central. El miércoles 4 de marzo comenzará con showcookings de alumnos de la EHIB y propuestas centradas en la cocina tradicional y de producto local. La jornada incluirá la sesión ‘Fusión Líquida’, a cargo de Kike Bayano (Coca-Cola), el II Concurso a la Tortilla de Patata Roja Ibicenca Creativa, una demostración dedicada al arte del espeto en el Mediterráneo y el I Concurso Mejor Hamburguesa.

El jueves 5 de marzo se celebrará el IV Concurso Pizza Gourmet, además de la actividad ‘Cócteles de café para sorprender a tus clientes’, de la mano de Nespresso, y las charlas ‘Cocina honesta’ y ‘Comer en La Barrita’. El viernes 6 de marzo continuará con la mesa redonda ‘El futuro de la Hostelería: Formación y cocina como ejes del cambio’, diversos showcookings, la charla ‘El bosque como despensa sostenible para la cocina del futuro’ y el IV Concurso Cocina con Pescado Popular.

La dimensión comercial seguirá siendo uno de los ejes fundamentales del evento, con centenares de empresas y marcas que presentarán equipamiento, tecnología, producto y servicios orientados al sector.