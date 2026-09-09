Aemet alerta del giro inminente del tiempo en Ibiza: así será una tarde de lluvias, granizo y fuerte viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este miércoles su previsión para Ibiza y Formentera, donde se mantiene una jornada marcada por las lluvias, las tormentas y los fenómenos costeros. Uno de los principales cambios afecta al horario del aviso naranja, que finalmente estará activo entre las 12 y las 21 horas, dos horas más tarde de lo previsto inicialmente.

Durante ese intervalo, las Pitiusas permanecerán bajo aviso naranja por lluvias y tormentas, con posibilidad de precipitaciones muy intensas. Aemet mantiene un umbral de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La actualización supone que durante las horas anteriores al mediodía el nivel de peligro será menor, aunque la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo elevada y aumentará conforme avance la mañana.

La lluvia gana terreno

La nueva previsión modifica también las probabilidades de precipitación para este miércoles. Aemet sitúa ahora la posibilidad de lluvia en torno al 60% durante la mañana, mientras que durante las horas centrales y primeras de la tarde alcanza aproximadamente el 65%. La probabilidad desciende posteriormente hasta alrededor del 40% durante el tramo final de la jornada.

Las temperaturas se mantienen, sin embargo, prácticamente sin cambios respecto a las previsiones anteriores, con una mínima de 23 grados y una máxima de 32 en Ibiza. La predicción elaborada este miércoles por Aemet apunta a cielos nubosos o muy nubosos durante buena parte de la jornada. En zonas costeras como Talamanca y ses Figueretes se espera además un aumento de la intensidad del viento durante la tarde.

Avisos hasta la mañana del jueves

La situación adversa no terminará a las 21 horas. A partir de ese momento, el aviso bajará de naranja a amarillo por lluvias y tormentas, un nivel que se mantendrá durante la madrugada y las primeras horas del jueves 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar en Ibiza y Formentera.

El aviso amarillo se prolongará hasta aproximadamente las 8 de la mañana del jueves. Durante este periodo podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en una hora. La probabilidad de precipitaciones será todavía alta durante la madrugada. La previsión actualizada la sitúa en torno al 65% entre la medianoche y las 6 horas y en aproximadamente el 55% durante la mañana.

A partir de entonces, la situación tenderá a mejorar. La probabilidad de lluvia descenderá hasta alrededor del 35% entre el mediodía y las 18 horas y será prácticamente inexistente durante el tramo final de la jornada. Las temperaturas previstas para el jueves se situarán alrededor de los 20 grados de mínima y los 29 de máxima.

El estado de la mar también seguirá condicionado por el temporal

A las lluvias y las tormentas se suma el estado de la mar. Las Pitiusas permanecen afectadas por fenómenos costeros, con viento del norte y nordeste y mar alterada.

La previsión marítima apunta además a que el viento será fuerte durante la tarde de este miércoles en distintos puntos del litoral de Ibiza y Formentera. Para el jueves, la intensidad tenderá a disminuir progresivamente.

Mejoría más clara a partir del viernes

La última actualización de Aemet dibuja además un fin de semana más estable de lo que apuntaban las previsiones anteriores. Para el viernes 11, la probabilidad de precipitaciones ha bajado hasta aproximadamente el 25% durante la primera mitad del día y el 20% durante la segunda, frente al 45% y 35% que se contemplaban anteriormente. Las temperaturas se situarán entre los 19 y los 30 grados.

La mejoría continuará el sábado 12, cuando la posibilidad de lluvia se reducirá hasta alrededor del 25% durante la primera mitad de la jornada y el 15% posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 30 grados.

Para el domingo 13, Aemet contempla actualmente una probabilidad de precipitaciones cercana al 25%, algo superior a la prevista anteriormente, aunque en conjunto la tendencia para el fin de semana apunta a una situación mucho más estable que la de este miércoles. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores próximos a los 21 grados de mínima y 30 de máxima.