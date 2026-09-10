Una cámara controlará el tráfico en la calle Estruç tras las quejas de los vecinos por la peatonalización del centro de Jesús

El Ayuntamiento de Santa Eulària instalará una cámara de vigilancia en la calle Estruç, en Jesús, después de que los vecinos hayan trasladado su preocupación por el aumento del tráfico registrado en esta vía desde que comenzó la prueba piloto de peatonalización y reorganización de la circulación en el centro de la parroquia.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y los concejales de Jesús, Francisca Guasch y Juan Jesús Planells, se reunieron este miércoles con los residentes de la calle para conocer cómo están afectando los cambios a la zona y recoger posibles propuestas de mejora.

El Ayuntamiento de Santa Eulària se reúne para llegar a acuerdos sobre el plan piloto de peatonalización en Jesús. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Según trasladaron los vecinos durante el encuentro, aunque comparten el objetivo de peatonalizar y pacificar el centro de Jesús, desde la implantación de la nueva ordenación han detectado un incremento importante del número de vehículos que utilizan Estruç. Una situación que les preocupa especialmente por la velocidad a la que circulan algunos conductores.

Los residentes también consideran que debería haberse ofrecido una mayor información antes de poner en marcha las modificaciones del tráfico. Como primera respuesta a estas demandas, el Consistorio ha anunciado que instalará una cámara de vigilancia en Estruç para controlar la circulación y poder actuar ante las velocidades inadecuadas denunciadas por los vecinos.

Evitar que Jesús sea una vía de paso

El Ayuntamiento sostiene que uno de los principales objetivos de la prueba es conseguir que los vehículos que no tienen Jesús como destino dejen de cruzar el centro de la localidad. La intención es que buena parte del tráfico que se dirige hacia zonas como Can Fornet, Can Lluís, la cantera de Santa Bàrbara, Ca na Putxa, Roca Llisa o el campo de golf utilice los itinerarios exteriores, principalmente la EI-300 y su conexión con la carretera de Cala Llonga.

Vecinos se reúnen con el Ayuntamiento de Santa Eulària para llegar a acuerdos sobre el plan piloto de peatonalización en Jesús. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

El mismo planteamiento se quiere aplicar, siempre que sea posible, a los vehículos que entran o salen de Cap Martinet. El Consistorio señala que el objetivo de la reorganización no es trasladar los coches que antes atravesaban el centro hacia Estruç u otras calles residenciales, sino que el tráfico de paso se desvíe hacia la red viaria exterior.

Durante la reunión también se abordó la circulación de vehículos pesados. Ferrer explicó que en Cap Martinet ya se han implantado limitaciones para tratar de compatibilizar las necesidades de movilidad con el día a día de los residentes y señaló que se seguirá trabajando para evitar que Estruç absorba tráfico que pueda utilizar otras rutas.

Posible doble sentido en la calle Tucán

Entre las alternativas planteadas durante el encuentro figura la posibilidad de recuperar el doble sentido de circulación en la calle Tucán. Según el Ayuntamiento, esta modificación podría facilitar los desplazamientos de entrada y salida hacia Cap Martinet y contribuir al mismo tiempo a reducir la presión circulatoria que actualmente soporta Estruç.

La alcaldesa recordó que la nueva ordenación de Jesús tiene carácter de prueba piloto y que durante estas semanas se están realizando conteos y recopilando información sobre el paso de vehículos por las diferentes calles afectadas.

El periodo de prueba continuará hasta finales de septiembre, tal y como estaba previsto. Una vez concluido, los técnicos analizarán los datos obtenidos junto con las propuestas y quejas formuladas por vecinos y usuarios para determinar qué medidas funcionan, cuáles deben modificarse y qué alternativas pueden incorporarse.

El Consistorio insiste en que la ordenación actual no se plantea como una solución definitiva. Cualquier proyecto que se impulse posteriormente deberá seguir la correspondiente tramitación y será expuesto públicamente para que los vecinos puedan conocerlo y presentar sus aportaciones y alegaciones antes de adoptar una configuración definitiva de la movilidad en Jesús.