El flamenco y los tatuajes son los grandes protagonistas del fin de semana en Ibiza. El primero lo será con una nueva edición del festival Brisa Flamenca de Sant Antoni. que contará con los conciertos de Falete el viernes y el gran guitarrista Tomatito, junto con La Tana, el sábado, ambior en el colegio Cervantes.

Los tatuajes coparán la actividad del Palacio de Congresos de Santa Eulària con la IV Ibiza Tattoo Convention, del viernes al domingo, con más de cien tatuadores de todo el mundo y un buen número de actividades paralelas y conciertos.

Además son las fiestas de Jesús, que vivirá su día grande el viernes, pero que tiene actividades culturales y tradicionales durante todo el fin de semana.

En cuanto a los conciertos destacan un nuevo del Ciclo musical Nits al Baluard, con la pianista Elvira Ramón, la soprano Lucía Herranz y la bailaora de flamenco Rocío Osuna, el viernes en Vila; el del ciclo Sol Post a s’Oli Fest de Cala de Bou, con Jorge Pérez & Patax el sábado y el del vibrafonista Andrés Coll y su nuevo proyecto el domingo en Sant Antoni, que se ha suspendido los dos últimos domingos por mal tiempo.

Por otra parte, el Consell de Ibiza inaugura este viernes su Temporada de Danza con el espectáculo 'Encuentros'.

Y queda Formentera, que tiene una de sus citas más esperadas, que vuelve tras tres años de ausencia, Sa Flower, este viernes desde las 23 horas en la plaza Europa de es Pujols, complementada con dos conciertos, el jueves con Esta me la sé y el sábado con La 22.

OCIO

IV Ibiza Tatoo Convention

Encuentro con un centenar de tatuadores de todo el mundo y actividades alternativas como bodypaint o pool dance, otakus, exposición de vehículos, música en vivo desde las 21 horas, Fun&Trucks… Palacio de Congresos de Santa Eulària, viernes de 12 a 24 horas y sábado y domingo de 10 a 24 horas. Entrada: Recinto exterior gratis, interior, 10 €.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Jesús

18 horas : Food trucks con música y juegos en la plaza.

: Food trucks con música y juegos en la plaza. 19.30 horas: Procesión por las calles con la imagen de Nuestra Señora de Jesús y vísperas en la parroquia.

Procesión por las calles con la imagen de Nuestra Señora de Jesús y vísperas en la parroquia. 20.30 horas: Concierto Tributo a Tina Turner.

Concierto Tributo a Tina Turner. 22.15 horas: Concierto de Carly and The Cats.

Música

Esta me la sé: Dúo de versiones de pop. 22 horas en la Plaza Europa de Es Pujols, Formentera.

Cine

‘Persépolis: De Marjane Satrapi (Francia, 2007). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Jesús

9 horas: Misa en sufragio de los difuntos.

Misa en sufragio de los difuntos. 10.30 horas: Pasacalles a cargo de la Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Pasacalles a cargo de la Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo. 11 horas: Exposición de motos clásicas.

Exposición de motos clásicas. 11.30 horas: Misa mayor con el Cor des Pla de Jesús y la Colla de l’Horta, seguida de procesión y desfile de carros.

Misa mayor con el Cor des Pla de Jesús y la Colla de l’Horta, seguida de procesión y desfile de carros. 18 horas : Food trucks con música y juegos en la plaza.

: Food trucks con música y juegos en la plaza. 18.30 horas: Juegos en la plaza para niños y jóvenes.

Juegos en la plaza para niños y jóvenes. 20 horas: Misa y ofrenda de frutos a Nuestra Señora de Jesús en la iglesia.

Misa y ofrenda de frutos a Nuestra Señora de Jesús en la iglesia. 20.30 horas: Concierto de la Banda Municipal de Santa Eulària en la plaza de la iglesia.

Concierto de la Banda Municipal de Santa Eulària en la plaza de la iglesia. 21.30 horas: Concierto de The Metrallas.

Concierto de The Metrallas. 22.30 horas: Concierto de Thre3vil.

Fiestas de Sant Agustí

21 horas: Nit de poesía en es Tancó de Can Curt, organizada por la AAVV Sant Agustí.

Música

Festival Brisa Flamenca. Concierto de Falete. Apertura de puertas a las 20.30 horas en el Colegio Cervantes. Entradas en www.dice.fm.

Children of the 80's. Con Mimi Barber en vivo, Dreamteam Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Ciclo musical Nits al Baluard. Concierto a cargo de la pianista Elvira Ramón, la soprano Lucía Herranz y la bailaora de flamenco Rocío Osuna. A las 21 horas en el Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita.

Danza

‘Encuentros’. A cargo de Denis Santacana Compañía de Danza (danza española) VI Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. 20 horas en el Auditorio de Cas Serres. Entradas 8€ anticipada en www.eivissacultural.es , 12 € en taquilla.

Sa Flower. Formentera

Fiesta Flower power desde las 23 horas en la plaza Europa de es Pujols, Formentera. Presenta: Cristina Boscá. Con los dj’s Javi Box y Ghünter Scott.

Juvenil

Joves al Carrer. Juegos y actividades gratuitas para los jóvenes entre 11 y 18 años. Escape room, laser combat, realidad virtual, circo, acrobacias, talleres… Desde las 19 horas en la Plaça Nova de Santa Gertrudis.

Cine

‘Der Raüber: De Benjamin Heisenberg (Alemania, 2010). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Jesús

17 horas: XV BTT Fiestas de Jesús en Can Lluís de Rota.

XV BTT Fiestas de Jesús en Can Lluís de Rota. 18 horas: Paseo poético y sensorial por la memoria de Jesús. Zona de ses Torres. Inscripciones en 646772677.

Paseo poético y sensorial por la memoria de Jesús. Zona de ses Torres. Inscripciones en 646772677. 20 horas: Concierto ‘Música e infancia’ del Cor des Pla de Jesús en la iglesia.

Fiestas de Sant Bartomeu de Sant Antoni

9 h. Trofeos de kárate y judo Festes de San Bartomeu . Organizado por la SAMYD. En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix.

. Organizado por la SAMYD. En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix. 10 h. XXII Día de la Piragua. Prueba popular. Inscripción en la web http://eventsesnautic.sailti. com. Recorrido: club náutico - rincón del salto de Portes - club náutico. Organiza el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA).

Fiestas de Sant Mateu

19.30 horas : Taller de cócteles en el centro social de Sant Mateu.

: Taller de cócteles en el centro social de Sant Mateu. 21.30 horas: Noche de magia con el Mag Albert en el centro social.

Música

Festival Brisa Flamenca. Conciertos de Tomatito y La Tana. Apertura de puertas a las 20.30 horas en el Colegio Cervantes. Entradas en www.dice.fm.

Sol Post a s’Oli Fest. Festival con música en vivo y food trucks. Hoy concierto Jorge Pérez & Patax a la puesta de sol. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

La 22: Homenaje a Víctor y Teresa. 22 horas en la Plaza Europa de Es Pujols, Formentera.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Jesús

11 horas: IX Yincana infantil en bicicleta. Can Lluís de sa Rota.

IX Yincana infantil en bicicleta. Can Lluís de sa Rota. 20 horas: Misa en honor de Nuestra Señora de Jesús en el barrio de Ca na Negreta (aparcamiento de Can Toni).

Fiestas de Sant Bartomeu de Sant Antoni

10 h. Minimaratón Festes de Sant Bartomeu. En el paseo de ses Fonts. Lo organiza el club JASA.

Fiestas de Sant Mateu

11 horas : Fiesta infantil de la espuma en el centro social de Sant Mateu.

: Fiesta infantil de la espuma en el centro social de Sant Mateu. 20.30 horas: Juegos de mesa en el centro social.

Música

Andrés Coll. Jazz de Eivissa. Ciclo Nits Amples d’Estiu de Sant Antoni. 22 horas en la plaza de detrás de la iglesia. Entrada libre.

EXPOSICIONES

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Inauguración sábado 9 de septiembre de 18 a 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

Irene Larrañaga. 'Insuladas'. Fotografía. Del 5 al 16 de septiembre en la sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Domingos, festivos y lunes por la mañana cerrado.

Marcela Gutiérrez. 'Re-Velar', pinturas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 30 de septiembre.

'Work in Progress', obras de los miembros de la Associació del Mercat Artesanal de la Mola. Del 5 al 14 de septiembre en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas.

'Homenaje al mar Mediterráneo'. Obras de Ángel Zabala y Ximo Canet. Hotel Innside Ibiza Beach de Cala de Bou. Hasta el 15 de octubre.

Manuel Luna. 'Fragmentos estoicos', pinturas. Ebusus Sociedad Cultural, paseo de Vara de Rey de Vila. Lunes a sábado de 9.30 a 14.30 y de 17.30 aa 21.30 horas. Domingos de 11 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. Hasta el 26 de septiembre.

'Hippie Knights', obras de Behzad Behpour. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 19 a 21 horas. Hasta el 15 de septiembre.

'IbizArt Guide', exposición colectiva de un centenar de artistas de la isla. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 28 de septiembre..

Antonio Mendoza. 'Mis inicios', pinturas. Inauguraci´ñon sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. De lunes a viernes de 17 a 21 horas. Hasta el 12 de septiembre.

Muestra de fotografías de Robert Sternau. Colección Úrsula Sternau. ‘La Ibiza de los años 30 del siglo XX’. Imágenes y documentos. Claustro del Ayuntamiento. Organiza: Arxiu d’Imatge i So Municipal (AISME). De lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para visitas en grupo por la tarde se puede enviar un correo a archivo@eivissa.es y se le indicará un día para llevarla a cabo (lunes, miércoles, viernes entre las 18 y las 20 h o sábados entre las 11 y las 13 h). Hasta el 13 de octubre.

‘Eivissa a contrallum’. Fotografías de Ferrer Barbany. Sa Nostra Sala, c/ Aragón nº17 de Eivissa. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de septiembre.

‘Taller blau. Gilbert Herreyns. Gravat i litografia’. Muestra comisariada por Manolo Oya. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 14 horas y miércoles y domingos también de 17 a 21 horas en el Espacio Cultural y Educativo Far de la Mola, en Formentera. Hasta el 30 de octubre.

'¿Vives de cara al mar?'. Exposición de fotografías del certamen MARE 2021. Muestra permanente durante todo el verano en la Estación Marítima de Ibiza, en Botafoc.

‘Protein’. Exposición de Nina Beier y Simon Dybbroe Moller. La Carpintería, Ibiza. Ses12Naus. Polígono Can Bufí. Calle Riu Arno, 58, Eivissa. Hasta el 21 de octubre.

Art Postal. Muestra internacional de 105 artistas y 22 países (colección Michel Bohbot). Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas en Can Botino, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif). En caso de querer visitarla por la tarde o los sábados se puede contactar con el Aheif llamando al 971 39 76 50. Hasta octubre.

Joan Cortés: Esculturas y obra gráfica. En el Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o cita previa: 689591641. Hasta el 7 de septiembre.

Jonny Niesche. Pinturas. Fundación La Nave Salinas. Horario: Miércoles a domingo 12 h a 20 h. Hasta 31 de octubre.

'Surfaces and other concerns on spatiality: the image, the word, the matter'. Obras de Frederic Anderson, Robert Barry, Philippe Anthonioz, Dadamaino, Almudena Lobera, David Magán, Ugo Mulas, Claudio Parmiggiani, Turi Simeti, Wolfram Ullrich e Ian Wallace. Galería de Parra & Romero en el centro de Santa Gertrudis. Abierta de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 21.30 horas. Hasta el 30 de septiembre.

Boa Mistura, ‘Horizonte’. Adda Gallery, Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de septiembre.

‘Els colors del mar’. Obras de Daniel Codorniu y José Antonio Martín Santos. En el Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de septiembre.

'Colectiva de verano'. Obras de María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctrra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 yt de 16 a 19 horas. Hasta el 31 de octubre.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

Joana Vaconcelos. 'Valkyrie Crown', instalación. En la Sala de Armas del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Información: 971302723. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

Laura Patricio. ‘Eivissa i Formentera. Paisatges d'encant’, pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de septiembre.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

MERCADILLOS

'Viu l'Artesania': Mercado de artesanos de Ibiza de todas las disciplinas. Cada día de 19 a 24 horas en el puerto de Ibiza. Hasta el 24 de septiembre.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y Niight Market domingos, lunes y martes de 19 a 0.30 h.

Bibo Ecomarket. Todos los sábados de 18 a 23 horas en el Ibiza Botánico Biotecnológico, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni km 7.5. Este sábado 22 de julio hay actividades gratuitas: taller de beat box infantil a las 19 horas; taller de autocuidado a las 20 horas; danza oriental a las 21 horas y además un tour guiado con luces 'Magic Sunset Lights'.

Mostra Artesanal de Sant Rafel de Forca. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 horas junto al Centro Social de Sant Rafel. Hasta el 8 de septiembre.

Sant Josep. Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento. Hasta octubre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,