Los sonidos y la gastronomía del profundo Sur de Estados Unidos serán los ingredientes, un año más, de la cuarta edición del Soul Food Fest, que se celebra este 12 de octubre, fiesta nacional, en el Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. El certamen lo organizan el Ayuntamiento de Sant Josep y la Asociación Cultural Great River Road, con el objetivo de dar a conocer el intenso vínculo existente entre cocina y cultura musical, y se enmarca en las fiestas de Cala de Bou y Port des Torrent 2023.

Comenzará a las 13 horas, con el potente rock y soul que pincha Betterman Dj. Media hora más tarde, a las 13.30 horas, llegará la música americana de raíces de la banda local The Station Hollers, formada por Soulman Sal (voz y guitarra), Ferran Nogués (voz y guitarra), Dennis Herman (dobro) y P. J. González (batería).

Ya por tarde, alrededor de las 16 horas, subirá al escenario el cantante Willie Buck, acompañado de una banda de cuatro músicos de primer nivel en el circuito del blues nacional: José Luis Pardo (guitarra), Flavio Rigatozzo ‘Tota Blues’ (armónica), Ernesto Larcher (bajo) y David Barona (batería).

Entre ambos conciertos, alrededor de las 15 horas, se podrá degustar un gumbo, plato típico de la gastronomía del Estado de Luisiana, al sur de los Estados Unidos, a precios populares. Lo preparará Aitor ‘Blue Lehendakari’, armonicista y un consumado especialista en gastronomía criolla y de muchas otras latitudes. Además, a partir de las 13 horas, se servirán otros platos en el área gastronómica de food trucks que se montará para la ocasión. También habrá puestos de venta de vinilos, en colaboración con la Asociación Retro.

Soul Food Fest Lugar: Auditorio Caló de s’Oli de Cala de Bou. Fecha y hora: Jueves 12 de octubre desde las 13 horas. Entradas: Entrada libre.

El poster del festival es un trabajo artístico del ilustrador, diseñador y dj Ricard Bofill, también conocido como Ric Jazzbo.

Willie Buck, de 86 años, es uno de los músicos más populares de Chicago; una presencia constante en los garitos en los que se sigue haciendo blues de la vieja escuela. Dicen de él que, en la actualidad, no existe otro cantante que refleje mejor el espíritu de Muddy Waters, tanto por repertorio como por tono de voz, y también por esa aura que rezuma el Mississippi más profundo a través de cada poro de su piel.

Buck nació en Houston (Mississippi) en 1937, donde creció escuchando el góspel que su padre, ministro de la iglesia, cantaba desde el púlpito. Al llegar a los años 70, consigue grabar su primer single, ‘The Disco Blues’, que le abre las puertas para comenzar a girar por México y Canadá, primero, dando después el salto a Europa, a través de Francia y Holanda. En 2004 pasa a formar parte del Blues Hall of Fame, coincidiendo con el lanzamiento de su disco ‘I wanna be loved’, y comienzan de nuevo las giras internacionales, que hasta hoy no han parado: Europa, Suramérica, Asia…

Entre sus últimos discos podemos encontrar ‘The life I love’ (2010), ‘Cell phone man’ (2012) y ‘Songs for Muddy’ (2011). Este último fue grabado en Madrid, en una de sus giras, en la que ya estaba acompañado por José Luis Pardo, entre otros músicos, y que contiene 14 clásicos de Muddy Waters, que reflejan la devoción de Willie hacia este histórico artista.