Alfonso Ribeiro es uno de los nombres más recordados de la historia de las series americana por su paso por 'El Príncipe de Bel-Air'. A lo largo de sus seis temporada, el actor dio vida a Carlton, un personaje que le dio digustos y alegrías por partes iguales, según ha desvelado en una entrevista concedida al medio Closer Weekly: "Solía decir que Carlton era lo mejor y lo peor que me ha pasado jamás".

"Ha sido uno de los mejores personajes que he tenido la fortuna de hacer. Pero también fue el personaje que hizo que no volviera a actuar, porque la gente no me podía ver haciendo otra cosa. El sacrificio fue no tener una carrera nunca más”, comentó el actor en declaraciones para este cita medio.

No todo es malo en el recuerdo que Ribeiro tiene de su experiencia en 'El Príncipe de Bel-Air', ya que también desveló que echa de menos "pasar tiempo" con el reparto de la serie: "Antes de cada capítulo, íbamos al camerino de Will Smith, poníamos música y bailábamos para conseguir la energía necesaria con la que estar preparados para grabar".

El actor también reconoció que tiene grandes recuerdo de 'Dancing with the star', el programa de baile del que actualmente es uno de sus conductores: "Mis momentos más felices, a nivel profesional, son haber ganado Dancing with the Stars y acabar convirtiéndome en su presentador".