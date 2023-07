Arte por correo postal en el Archivo Histórico de Ibiza y Formentera

Michel Bohbot (Casablanca, 1946) lleva décadas guardando como una joya la correspondencia que recibe de artistas de todo el mundo, y no es para menos porque los pintores plasman su creatividad con técnicas y materiales diversos en los sobres, que se convierten así en auténticas obras de arte. Una parte de esa colección de pequeños «tesoros postales» la exhibirá desde esta semana y hasta octubre en Dalt Vila.

La muestra, titulada ‘Art Postal’ (‘Mail Art’), se inaugurará mañana a las 20 horas en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif), ubicado en Can Botino. Como destaca el propio Bohbot, que ejerce de comisario con la ayuda de Patrick Bott, «ésta será la primera vez que viaja a España la exposición itinerante, que ya se ha podido ver en países como Francia, Marruecos, Suiza o Australia».

El escritor, poeta y galerista, que reside en Francia pero que visita con asiduidad las Pitiusas, ha querido poner el acento esta vez en el correo artístico recibido de artistas de Ibiza y Formentera. Así, de los 105 sobres de pintores de casi una treintena de países que reúne ‘Art Postal’, 17 corresponden a creadores residentes en las Pitiusas o vinculados a ellas. Son Jesús Albarrán, Pedro Asensio, Bonet Vallribera, Diana Bustamante, Carles Fabregat, Julia Fragua, Carles Guasch, Enric Riera, Josep Rosales, Pilar Cuesta, Josefina Torres, Miguel Buades, Gilbert Herreyns, Martin Bialas, Uriel Cazes, Francis Gazeau y Lula Martins.

Entre los pintores internacionales de renombre que forman parte del cartel de la exposición figuran la mexicana Cristina Rubalcava, el francés Invader, el marroquí Zouzaf, el búlgaro Nadler, el taiwanés Yu Jen-chih o el español Fernando Arrabal. Hay también sobres intervenidos artísticamente enviados a la residencias de Bohbot en París y Santa Eulària desde otros rincones del planeta como Tailandia, Inglaterra, Libia, Alemania, Israel, Bélgica, Vietnam, Italia, Suecia, Austria, Estados Unidos, Serbia, Finlandia, República Checa, Iraq, Argentina, Japón, Rusia, Hungría, Holanda, Kosovo, Rusia o Papúa Nueva Guinea.

Bohbot, que ayer realizó el montaje de ‘Art Postal’ con Patrick Bott, explica que comenzó su colección de sobres artísticos en la década de los 60.

El sobre de Marc Chagall

Fue en torno a 1966 cuando recibió su primer sobre customizado, obra nada más y nada menos que de Marc Chagall. «Yo tenía 17 años cuando dejé con mi familia Marruecos para vivir en Francia. Nos instalamos en la Costa Azul, que estaba llena de artistas y al primero que visité fue a Chagall. Llamé al timbre de su casa, en Saint-Paul-de-Vence, y me abrió su mujer y le dije que quería hablar con él sobre pintura, ella se rió y me dejó pasar. Pude conversar con él un rato e intercambiar las direcciones de correo; a los dos días me mandó una carta», relata.

El comisario recuerda perfectamente el sobre de Chagall que recibió en su casa de Niza, «tenía dibujados un par de manos, unas flores y un pájaro». Después, Bohbot decidió entablar el mismo tipo de correspondencia con el resto de artistas que iba conociendo. Cuando ya había reunido unos cuantos sobres , en la década de los 70, pensó que no podía guardar para él solo todos aquellos «tesoros» y, como le gusta mucho «compartir», empezó a organizar exposiciones itinerantes con ellos.

En la muestra de Ibiza no se podrá ver aquel sobre de Chagall, porque se perdió, pero sí uno de Gilbert Herreyns, que fue el creador, explica, que le abrió las puertas del mundo artístico en las Pitiusas, cuando comenzó a visitar Ibiza «hace 35 años». Él le presentó a Rafel Tur Costa, a Leopoldo Irriguible y a Marcel Floris, entre muchos otros.

Apunta Fanny Tur, la directora del Arxiu y de la Biblioteca municipal de Ibiza, que el escritor, poeta y galerista nacido en Casablanca le propuso exponer en Dalt Vila el año pasado. No era la primera vez que se ponían en contacto, en 2019 Bohbot realizó otra muestra, comisariada por Patrick Bott. Aquella fue en la biblioteca de Can Ventosa y reunía, en lugar de correspondencia, 90 libros «únicos» realizados a «cuatro manos» con artistas plásticos de 22 países.

En ‘Art Postal’, los sobres, de diferentes tamaños y formatos, se exhiben en distintas vitrinas de la sala de consultas del Aheif, en esta ocasión, no sólo rodeados de libros sino también de documentos históricos. La exposición, que se podrá visitar hasta octubre con la idea de que acudan estudiantes de los centros educativos de las Pitiusas, estará abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas y fuera de ese horario llamando al 971 39 76 50.

Bohbot da las gracias a todos los que han hecho posible la nueva muestra, empezando por «los artistas que se prestaron, de buena gana y durante años, a este ejercicio peligroso y difícil». También agradece su apoyo a Fanny Tur, «que acogió este proyecto con gran entusiasmo», a todas sus colaboradoras y a su «amigo y cómplice, Patrick Bott, comisario muy activo y siempre disponible» para todos sus proyectos culturales comunes.