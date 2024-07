Neus Mateu, concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni: «Sin el plus de insularidad no podremos luchar contra el intrusismo»

«Tenemos que pedir más presencia de la Guardia Civil, y para que ello necesitamos el plus de insularidad, que es una reclamación histórica. Si no, no podremos luchar contra el intrusismo del transporte ni contra nada». Así lo dijo ayer Neus Mateu, primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni durante el debate de una moción de Unidas Podemos para luchar contra los taxis pirata.

La edil expresó que si no se dota al municipio de más refuerzos de la Benemérita, «no se puede atender todas las llamadas»: «Cuando tenemos algún caso de pateras o de violencia de género, que se tiene que cubrir 24 horas, la Guardia Civil nos avisa de que tenemos cero patrullas en el municipio. Hemos de dar las gracias a la Guardia Civil y a la plantilla de la Policía Local, que hace todas las horas extras que puede».

Pasar de falta a delito

En la moción, la concejala de la formación morada, Angie Roselló, alertaba de la impunidad con la que actúan los taxistas pirata en la isla. «La ley de ordenación de transportes terrestres dice que es una falta administrativa aceptar servicios de alquiler de vehículos con chófer sin el título habilitante o la correspondiente licencia. Eso es con creces una tipificación muy laxa. Es urgente cambiar la ley y tipificar esas infracciones como delito», pedía la moción, que constaba de tres puntos, aunque, tras debatir sobre una serie de modificaciones en los mismos, finalmente el pleno acordó retirar el segundo y el tercer para aprobar, por unanimidad, el primero, al contar este con consenso. Así, se aprobó instar al Gobierno central a modificar el código penal para que los servicios de taxi sin el título habilitante o la correspondiente licencia sean delito.

Roselló criticó que «muchos de estos taxis pirata son extranjeros», por lo que no hay forma de «embargarles cuentas»: «Ni siquiera si acaban pagando las multas que se les imponen».

