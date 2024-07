Vox y la izquierda votan juntos en Sant Antoni contra el alquiler turístico ilegal

PSOE y Unidas Podemos apoyaron ayer una moción presentada por Vox en el pleno de Sant Antoni para combatir el alquiler turístico ilegal. Sin embargo, las propuestas recogidas en el texto decayeron por el voto en contra del equipo de gobierno, del PP. La primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, afirmó que las medidas de la moción ya se están llevando a cabo o no son viables, y que el protocolo firmado recientemente en el Consell de Alcaldes para que los ayuntamientos y la institución insular puedan luchar juntos contra esta lacra es la herramienta eficaz.

El PP defiende el protocolo de acción conjunta de Consell y ayuntamientos como la vía eficaz

Entre otros puntos, la concejala de Vox, Esther Fernández, pedía estudiar la viabilidad de realizar el cobro del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en el aeropuerto de Ibiza, nada más llegar el visitante a la isla, y poder comprobar desde un principio dónde se aloja. También proponía «instar al Govern, Consell e incluso al Ayuntamiento a modificar la norma reguladora» para que el alquiler vacacional ilegal pueda ser castigado como una infracción urbanística grave. «No nos engañemos, Sant Antoni tiene muchísimas viviendas turísticas ilegales», en palabras de Fernández. Sobre esta última propuesta en concreto, Mateu expresó que es importante tenerla en cuenta y que, de hecho, ya han hablado de ello con el Consell Insular en vista de que «otros municipios ya lo están haciendo»: «Ya hemos estado mirándolo para marcarlo como incumplimiento en el planeamiento urbanístico. Lo podremos hacer. Este punto sí que lo apoyaríamos». Sin embargo, finalmente el PP votó en contra de la moción por no estar conforme con otros tres puntos de la misma, ya que no los considera viables (como el cobro del ITS en el aeropuerto) o bien porque asegura que ya se están aplicando.

Formularios con información sobre posibles infracciones

Mateu explicó que el protocolo mencionado «marca de forma muy clara cómo los ciudadanos pueden denunciar los alquileres turísticos ilegales» y la colaboración entre los inspectores del Consell y las policías locales. Ya han enviado unas cuantas fichas a los inspectores del Consell rellenadas por agentes municipales que han acudido a un punto determinado tras recibir llamadas de aviso de alguna fiesta ilegal, ruidos o aspectos similares. Se trata de un formulario en el que la policía apunta todos los datos que recaba de ese inmueble y de la actividad que se lleva a cabo, como si quienes lo ocupan tienen un contrato de alquiler y de qué forma han contratado la vivienda. «También estamos creando una pestaña en la aplicación de la línea verde por si algún vecino quiere denunciar anónimamente (...) Se está haciendo un trabajo muy importante».

La concejala de Unidas Podemos, Angie Roselló, votó a favor al considerar «de sentido común» la moción de Vox: «Como nosotros gobernamos por encima de nuestro color y en beneficio del municipio y de la isla, votaremos a favor». Al mismo tiempo, junto con el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, volvió a pedir la aplicación de la ley estatal de vivienda, que busca topar precios, para afrontar la crisis habitacional. El alcalde Marcos Serra respondió que ha generado «los efectos contrarios» en Cataluña (única autonomía que la ha aplicado) y que la situación actual es consecuencia de «ocho años de política socialista en el Govern».

