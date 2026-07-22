Monaco Yacht Show reconoce dos iniciativas de sostenibilidad de IPM-IMG Marine Group con el distintivo Blue Wake™

Dos iniciativas desarrolladas por Marina Ibiza y STP Shipyard Palma, instalaciones gestionadas por IPM-IMG Marine Group, han sido seleccionadas por el programa Blue Wake™ de Monaco Yacht Show, una iniciativa impulsada junto a Water Revolution Foundation que identifica y da visibilidad a proyectos con un impacto positivo y medible en la sostenibilidad del sector náutico.

La selección reconoce dos actuaciones que, desde ámbitos diferentes pero complementarios, contribuyen a avanzar hacia una náutica más responsable: la restauración de ecosistemas marinos y la apuesta por un modelo energético más eficiente basado en la generación de energía renovable.

Marina Ibiza impulsa la recuperación de la Posidonia en la bahía de Talamanca y propone a los armadores, capitanes y clientes que también colaboren

La iniciativa presentada por Marina Ibiza pone el foco en la recuperación de uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo: la Posidonia oceánica.

En colaboración con la Asociación Vellmarí, fundada por el explorador y biólogo marino de National Geographic Manu San Félix, la marina desarrolla La Pradera Posidonia Marina Ibiza, un proyecto de regeneración ecológica que contempla la plantación de 1.500 brotes de posidonia durante 2026 dentro del programa de restauración de la bahía de Talamanca, donde cerca de la mitad del prado original ha desaparecido en las últimas décadas.

Además de contribuir a la recuperación de un hábitat esencial para la biodiversidad marina, el proyecto involucra a armadores, clientes y visitantes mediante un programa de apadrinamiento de nuevas plantas, transformando la sensibilización ambiental en una acción directa y medible.

Con esta iniciativa, Marina Ibiza no solo reduce su impacto ambiental, sino que contribuye activamente a la regeneración del Mediterráneo y a la conservación de uno de sus ecosistemas más valiosos.

STP refuerza su estrategia de eficiencia energética con placas solares e instalaciones fotovoltaicas en todas las cubiertas, evitando 587 toneladas de CO₂.

El proyecto seleccionado de STP Shipyard Palma reconoce la estrategia de generación de energía renovable y mejora de la eficiencia energética que el astillero desarrolla de forma progresiva desde 2021.

Durante estos años, STP ha ampliado su capacidad de producción de energía solar mediante distintas instalaciones fotovoltaicas repartidas por sus instalaciones, incorporando además sistemas de almacenamiento mediante baterías y puntos de recarga para vehículos eléctricos alimentados con energía renovable.

El último paso de esta estrategia ha sido la puesta en marcha de una nueva instalación fotovoltaica en la cubierta de los nuevos vestuarios y aseos públicos, incrementando la capacidad de generación eléctrica de autoconsumo del astillero.

En conjunto, estas actuaciones han permitido evitar ya la emisión de 587 toneladas de CO₂, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de la actividad y reforzando un modelo operativo más eficiente, resiliente y preparado para responder a las necesidades del sector.

"La sostenibilidad tiene sentido cuando se traduce en acciones concretas capaces de generar un impacto positivo y medible. Que dos iniciativas desarrolladas en nuestras instalaciones formen parte del programa Blue Wake supone un reconocimiento al trabajo que realizamos para seguir impulsando una náutica más responsable y comprometida con el entorno", señala Patrick Reynes, CEO IPM Group.

La participación en este programa permitirá que ambas iniciativas formen parte de la plataforma Blue Wake durante el Monaco Yacht Show 2026, donde Marina Ibiza y STP Shipyard Palma estarán presentes en el stand AL41 (Quai Albert Ier) para presentar estos proyectos junto al resto de soluciones y servicios que desarrollan en favor de una industria náutica cada vez más sostenible.