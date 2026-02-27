Subaru lidera el ranking anual del último informe de Consumer Reports

Subaru ocupa la primera posición como la mejor marca de automóviles del año en el último informe de Consumer Reports, una de las organizaciones sin ánimo de lucro más prestigiosas del sector automovilístico internacional que, desde 1936, se dedica a proporcionar a los consumidores información independiente, imparcial y basada en pruebas rigurosas.

El eléctrico 4x4 Solterra.

El último ranking anual de Consumer Reports analiza a más de 30 marcas de vehículos nuevos basándose en cuatro categorías clave: evaluación del comportamiento en marcha, seguridad, fiabilidad y satisfacción de los propietarios. La puntuación global que otorga la organización se basa en estas cuatro grandes áreas.

Forester híbrido.

Según Consumer Reports, el liderazgo de Subaru se debe a su fiabilidad a largo plazo, a la incorporación generalizada de sistemas avanzados de seguridad y a una experiencia de conducción equilibrada y segura. Además, la marca, presente en Ibiza y Formentera en el concesionario oficial Grupauto Pitiusas, obtiene puntuaciones especialmente altas en satisfacción del cliente, lo que refleja la confianza y fidelidad de sus usuarios. El informe también destaca que Subaru logra mantener estos estándares de forma homogénea en la mayoría de su gama, algo poco habitual en la industria.

La fiabilidad se calcula a partir de encuestas en las que miles de usuarios informan de los problemas experimentados en hasta 20 posibles áreas del vehículo, mientras que la satisfacción se determina según si los encuestados volverían a comprar el mismo modelo.

En materia de seguridad, Consumer Reports tiene en cuenta los resultados disponibles de pruebas de choque y valora si los sistemas eficaces de prevención de accidentes se ofrecen de serie o únicamente como equipamiento opcional.

Consumer Reports evalúa automóviles comprándolos directamente en concesionarios y sometiéndolos a un exigente programa de pruebas propio. Antes de comenzar las mediciones formales, cada vehículo realiza un rodaje de unos 3.200 kilómetros, tras el cual es sometido a más de 50 pruebas en pista y en carretera abierta.

Con este nuevo liderazgo, Subaru refuerza su posición como referente del sector automovilístico, avalada por datos independientes y la experiencia real de millones de conductores.

Grupauto Pitiusas: vehículos Subaru en Ibiza y Formentera

Grupauto Pitiusas es el concesionario oficial de Subaru en Ibiza. Allí se pueden encontrar los modelos más representativos de la marca, que centra sus esfuerzos en fabricar vehículos seguros, fiables y con tecnologías propias como el motor Boxer y la tracción total simétrica permanente. Todo, siempre, centrado en satisfacer las necesidades de los usuarios.

Los vehículos Subaru encajan muy bien en un entorno como Ibiza, que exige estabilidad, control y confianza para desplazamientos en todo tipo de entornos: desde la ciudad hasta los caminos rurales.