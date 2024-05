Las 15 ciudades Patrimonio tratarán en Ibiza la lacra del alquiler turístico

A los miembros de la comisión ejecutiva del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad no les quedó hoyotra que subir andando la empinada cuesta desde la Marina hasta Can Botino. Y, además, a las cinco de la tarde, a pleno sol. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en cabeza y vestido de casual (traje de chaqueta y pantalón azul, camiseta blanca y deportivas), fue abriendo paso entre la multitud, que ya empezaba a atestar la Feria Medieval, a la comitiva formada por el presidente del grupo y alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la vicepresidenta primera y alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; el vicepresidente segundo y alcalde de Segovia, José Mazarías, y el principal edil de Salamanca, Carlos García Carbayo. Llegados al Consistorio, para compensarles por el esfuerzo (y los sudores), Triguero les llevó directamente al ventanal de la alcaldía, desde donde la panorámica es impresionante: desde allí se divisa el baluarte de Santa Llúcia, el puerto, la Marina… Imponente, sí, pero algunos de esos miembros de la comisión ejecutiva debieron recordar lo que el alcalde les contó horas antes, por la mañana, en cuanto tuvo un momento para conversar relajadamente con ellos: allí abajo también hay problemas. Y no son menores.

Triguero muestra las vistas desde Can Botino. | T. E. / José Miguel L. Romero

Rafael Triguero los sacó a relucir cuando en rueda de prensa se le preguntó por qué asuntos pondrá sobre la mesa de la asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se celebra este sábado: «Presentaremos preocupaciones conjuntas. Durante la mañana de hoy [por la de este viernes] he aprovechado para tratarlas con los diferentes alcaldes y saber así cómo están actuando para poder dar una respuesta a la mayor brevedad posible». Y una de esas preocupaciones es «el alquiler turístico», el principal de esta isla en la actualidad: «Les he expuesto las actuaciones que estamos desarrollando respecto al intrusismo que supone el alquiler turístico, además de actuaciones en el litoral, en los fondeos de la bahía de Talamanca…».

"Alternativas al turismo invasivo"

Luis Yeray, presidente de las ciudades Patrimonio, considera que se trata de un asunto fundamental: «Tenemos sobre la mesa tratar de manera inminente el modelo que estamos desarrollando y, por supuesto, buscar alternativas para ese turismo tan invasivo. Lo que queremos es demostrar que estas 15 ciudades están apostando por un modelo turístico que está dando rentabilidad, que crea economía y empleo, y que además es muy respetuoso desde la perspectiva de la sostenibilidad».

Cree Yeray que los municipios disponen de «herramientas importantes» para atajar ese problema, pero que también deben alzar la voz para que se busquen soluciones generales: «Tenemos que trabajar entre las diferentes ciudades que formamos el grupo para tener voz en el ámbito nacional y exigir un cambio de modelo». Más concretamente, considera que «hay que intentar corregir el alquiler vacacional dentro de las posibilidades que dan las herramientas disponibles en el ámbito municipal, como los planes generales de ordenación, que junto a otras regionales pueden servir para buscar una solución definitiva; pero también hay que crear un frente común para poner sobre la mesa la situación que se padece en las grandes ciudades».

«No queremos desplazar a nuestros vecinos fuera de nuestras ciudades. Lo que queremos es que se conviva, que haya un equilibrio» Luis Yerai — Alcalde de La Laguna

Estima, en ese sentido, que el intrusismo turístico está afectando seriamente a los residentes habituales: «No queremos desplazar a nuestros vecinos fuera de nuestras ciudades. Lo que queremos es que se conviva, que haya un equilibrio».

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, participó por videoconferencia en la comisión ejecutiva celebrada este viernes: «No nos puede acompañar debido a las elecciones autonómicas de Cataluña, por lo que se conectará online», explicó Triguero. Esa comisión ejecutiva estuvo «cargada de cuestiones importantes», según el alcalde de La Laguna, que al igual que Ibiza cumple este año el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, «el primer ejemplo de ciudad no fortificada, concebida y construida según un plano inspirado en la navegación, la ciencia de la época», según la Unesco. «No olvidemos —señaló Yeray— que cumplimos 30 años como grupo».

Ciudades vivas

Yeray apuesta por «sacar productividad a este tipo de reuniones. Es muy importante trabajar de manera coordinada y, sobre todo, solventar los problemas de cada día en nuestras ciudades», como el del intrusismo, aunque el asunto principal será el patrimonio: «Trabajaremos en varios proyectos desde la perspectiva cultural. Desde la idea del turismo de excelencia, estamos convencidos de que nuestras ciudades están ofertando ahora mismo, nacional e internacionalmente, un modelo distinto, que busca el respeto a nuestro entorno. Combinarlo y equilibrarlo es trascendental. Y luego está la pata del deporte. Queremos que sean unas ciudades vivas, respetuosas con el medio».

Este sábado estarán presentes en la asamblea, además de los de la comisión ejecutiva, los alcaldes de Ibiza, Ávila, Toledo, Ceuta, Alcalá de Henares, Mérida, Baeza, Úbeda, Cáceres y Córdoba. Y el de Tarragona, por Zoom.