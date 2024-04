Cancelan un vuelo Ibiza-Sevilla a menos de 24 horas de la final de la Copa del Rey: Así han conseguido llegar los aficionados

Llegar a Sevilla a tiempo para la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el R.C.D Mallorca que se disputa este sábado a las 22 horas ha sido toda una aventura para decenas de aficionados a los que Vueling les canceló el vuelo a última hora de la tarde del viernes. Según explica Radio Ser Ibiza, el vuelo fue cancelado debido a un retraso muy grande en su llegada a Sevilla del vuelo anterior. "La acumulación de horas de los trabajadores de la tripulación habría sido la razón principal por la cual se ha anulado este último vuelo en el que se han quedado tirados muchos aficionados", detallan.

Las redes sociales se han llenado de críticas hacia Vueling por no dar ninguna solución a los afectados. Varios de ellos habían viajado desde Mallorca hasta Ibiza para llegar a Sevilla ya que no había vuelos disponibles entre Palma y Sevilla este sábado o, según cuenta Lucía Bohórquez en El Larguero de la Ser, "eran muy caros". Un usuario de la red social X publica la supuesta solución de la aerolínea: llegar cuando el partido ya habría terminado.

Solución de Vueling tras cancelar un vuelo Ibiza Sevilla / X

Los impresentables de @vueling cancelan el vuelo VY2425 Ibiza-Sevilla a <24h de la Final. Esta es su alternativa: llegar después de la Final. >100 pers nos hemos tenido que buscar la vida. No tenéis vergüenza @vueling. @RCD_Mallorca @esberro @JUANMISB97 @toloramon @EsportsIB3 pic.twitter.com/zCZnNICctu — Joan Siquier (@joanssiquier) April 5, 2024

@RCD_Mallorca hay aficionados que van a Sevilla en ibiza que @vueling los a dejado tirados sin aviso ninguno y la alternativa que les ofrecen es llegar mañana a las 23 55 a Sevilla, es una puta vergüenza — xema🔴⚫️onelove🔴⚫️☠️fds (@mallorca1999) April 5, 2024

Los aficionados han tenido que indagar en posibles rutas para poder llegar a tiempo a la final. Lucía Bohórquez cuenta la suya en la red social X: "En la vorágine de anoche gracias a mi amigo reservamos un vuelo de Ibiza a Sevilla con escala en Madrid para esta mañana. Tenemos las tarjetas de embarque, cruzamos los dedos para que no haya retrasos o cancelaciones y llegar a media mañana".

Bohórquez cuenta en la Ser que quedarse en tierra y no ver la final en Sevilla no fue una opción en ningún momento. "Con las entradas que tenemos, quedarme sin final me parecería terrible", asegura.

Otros afectados han buscado otras soluciones que suponen cargos inesperados en sus respectivas cuentas bancaria. Radio Ser Ibiza explica que un grupo de un grupo de chavales mallorquines del Mallorca y del Atleti van a coger un vuelo a Barcelona por la mañana de Barcelona, otro vuelo a Málaga y después se alquilan un coche para ir juntos a Sevilla y llegar sobre las 18:00 de la tarde.