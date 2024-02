El Parlament pide al Govern un centro de media estancia para patología dual

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Partido Popular para exigir la habilitación de un centro de media estancia para los pacientes de patología dual (esto es, que sufren trastorno mental y adiciones) en Ibiza para el correcto tratamiento de los enfermos. Una proposición que defendió la diputada ibicenca Sandra Palau y que, además, pide al Ejecutivo autónomo la inclusión de la especialidad de patología dual dentro del Plan Estratégico de Salud Mental.

Palau ha recordado que la patología dual «conlleva mayores dificultades en su detección, diagnóstico y tratamiento y, por este motivo, requiere mayores recursos y un tratamiento combinado, ya que un abordaje incompleto o no especializado dificultará notablemente el caso».

La diputada propuso «un modelo de tratamiento integrado, en el que se traten conjuntamente tanto el trastorno mental como el trastorno por uso de sustancias, desde una perspectiva integradora con equipos multidisciplinares, con seguimiento y objetivos a largo plazo», ha añadido. Este recurso es algo largamente demandado por las familias de los afectados, constituidos en asociación: Aspadif. Palau señaló que el objetivo de esta unidad de media estancia es ofrecer un «tratamiento integral».

Además, serviría «de puente entre los ingresos en la unidad de agudos de Can Misses y la vuelta a casa». «Se trata de una medida que supone un recurso intermedio, ya que el 99% de las familias deben hacerse responsables de un familiar en gran parte dependiente y con elevadas pautas de medicación y descompensadas, un hecho que obliga a una atención las 24 horas del día».

Durante la defensa de la proposición no de ley la diputada popular ha recordado las dificultades por las que ha pasado en los últimos años la unidad de Patología Dual del Hospital Can Misses, ya que el psiquiatra que la coordina y que la montó abandonó la isla, lo que dejó la unidad descabezada. Sin embargo, reciente este mismo profesional ha regresado a Can Misses y ha vuelto a tomar las riendas de este recurso.