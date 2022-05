La unidad de patología dual del hospital de Ibiza se queda sin su único psiquiatra

La unidad de Patología Dual del Área de Salud de Ibiza y Formentera se ha quedado sin su único psiquiatra, según ha alertado este martes la diputada ibicenca Tania Marí en una interpelación en el Parlament balear y han confirmado, poco después, fuentes sanitarias.

La unidad, que se encarga de atender a pacientes en los que se combina el trastorno mental con la adicción, está sin psiquiatra desde este mismo lunes, después de que el especialista que la coordinaba, Álvaro Palma, pusiera fin a su contrato el pasado viernes. Desde el Área de Salud hacen hincapié en que la marcha del especialista, que llegó a la isla en 2019 para poner en marcha este recurso, se debe únicamente a «razones personales». El psiquiatra se ha marchado a Sevilla, donde ha aceptado una plaza en un hospital de Osuna, lo que le permite estar más cerca de los suyos.

Desde Can Misses explican que Palma avisó con tiempo de su decisión, momento en el que la dirección de Can Misses inició la búsqueda de un especialista para ocupar esta plaza. La jefa del servicio, de hecho, ya se ha entrevistado con algún psiquiatra interesado en cubrir la vacante. Desde la dirección de Can Misses reconocen que se trata de un perfil «muy específico» y que esto puede dificultar la contratación, pero también facilitarla, ya que no abundan las unidades que se ocupen de esta patología.

El hasta ahora coordinador de Patología Dual se ha ofrecido a seguir en contacto desde Sevilla con el Área de Salud para garantizar la continuidad de las terapias y tratamientos de los pacientes y resolver todas las dudas que puedan surgir. La unidad atiende en estos momentos a un total de 28 usuarios: 13 en el hospital de día del Hospital Can Misses y otros quince en el Hospital de Formentera.

Esta misma semana la dirección de Can Misses ha puesto en marcha un plan provisional para garantizar la atención de los usuarios de la unidad de Patología Dual hasta que se incorpore el nuevo psiquiatra. «Todos los talleres y terapias se mantendrán e, incluso, se ampliarán», aseguró un portavoz del Área de Salud pitiusa, que afirmó también que no se interrumpirán las visitas presenciales con los usuarios de Formentera ni la supervisión que desde la unidad se hace de los pisos tutelados de la Asociación Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales (Apfem) y entre los reclusos que sufren esta doble patología.

De momento, se ha reforzado la unidad con una psicóloga a media jornada, figura de la que hasta el momento carecía, ya que el equipo lo integran, desde su puesta en marcha en junio de 2019, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional y un enfermero. Hace tiempo que tanto el equipo como las familias de los usuarios de la unidad reclamaban, precisamente, que la plantilla se ampliara con un psicólogo. La intención del área sanitaria es mantener a esta especialista en la unidad una vez completada la plantilla.

Plan provisional

En cuanto a los talleres en los que participan los usuarios, Can Misses señala que la marcha de Palma no afectará al inicio de las sesiones de natación que estaban ya previstas. «Es algo que habían solicitado los usuarios y que se pone en marcha ahora, con la llegada del verano», indicaron.

El servicio de Psiquiatría del Hospital Can Misses se ha organizado para mantener la atención a los pacientes de la unidad, que se creó tras la insistencia de las familias, que denunciaron durante años la necesidad de contar con este servicio. Para ello, han dividido la asistencia que presta la unidad en tres áreas y tres psiquiatras se harán cargo de ellas hasta que se incorpore el nuevo coordinador. «Un psiquiatra se encargará de las consultas ambulatorias de Formentera, a donde se desplazan una vez al mes», detallan. «Otro psiquiatra estará por las tardes de manera presencial en el hospital de día de Patología dual en Can Misses», continúan desde la gerencia, que concluye: «Y un tercer psiquiatra se encargará de la atención extrahospitalaria en pisos tutelados de Apfem y en el centro penitenciario de Ibiza».

Toda esta información se la transmitido esta misma mañana, personalmente, la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, a la presidenta de la Asociación de Patología Dual, Antonia Colomar. Un encuentro al que también ha asistido la jefa de Psiquiatría, Cristina Merino, explican desde el hospital.