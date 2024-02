Nace un nuevo ciclo teatral en Ibiza dedicado en exclusiva a las compañías locales

El Ayuntamiento de Ibiza estrena este fin de semana un ciclo de teatro en el que participan únicamente compañías amateurs y profesionales de Vila. «Igual que traemos espectáculos de fuera nos parece importante apostar por los grupos locales porque aquí tenemos mucho talento», subrayó ayer, durante la presentación, la concejala de Cultura, Carmen Domínguez. La iniciativa se enmarca dentro de la programación del Consistorio para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la declaración de Ibiza como ciudad Patrimonio de la Humanidad. «La intención es continuar con el proyecto en los años venideros y hacerlo coincidir con el mes de marzo, que es cuando se celebra el Día Mundial del Teatro (27 de marzo)», aseguró la edil.

El auditorio de Can Ventosa será el escenario de las siete obras de teatro previstas en el ciclo. A excepción de la primera, serán todas gratuitas, aunque será necesario reservar plaza a través de la web eivissa.es.

La Companya de Teatre Pedro Cañestro será la encargada de inaugurar el programa con ‘Dones de la sal’, la adaptación teatral que ha hecho Bernat Joan i Marí del libro del mismo nombre escrito por Esperança Marí i Mayans. La obra, dirigida por Àngels Martínez, desgrana la infancia, juventud, madurez y vejez de diversas mujeres del Pla de ses Salines y permite contemplar los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los años en la sociedad ibicenca. El montaje, en catalán, se representará en dos funciones, mañana y este domingo, 18 de febrero, a las 20 horas. Las entradas se pueden adquirir en ticketib.com por 12 euros y en taquilla el mismo día del evento, por 15 euros.

Mucha comedia

Las Querubinas de la Llar de Ibiza, dirigidas por María Parra y Ramon Taboada, al frente también de la compañía ‘Arts i Oficis’, se subirán a las tablas de Can Ventosa los días 22 y 23 de febrero a las 20.30 horas para representar ‘Más acá del más allá’, «una comedia de enredos del dramaturgo Carlos Llopis» que el grupo lleva preparando desde el pasado mes de septiembre, según explicaron ayer dos de sus integrantes, Pilar Iniesta Ramírez y María Jesús Fuertes.

También es comedia vodevil la propuesta que el Grupo de teatro amateur Es Clot presentará el 1 de marzo a las 20 horas en este nuevo ciclo teatral: ‘El amor solo sirve para regalar bombones’, una obra dirigida y escrita por Xesús Ballesteros, que el autor ha adaptado para esta compañía de actores no profesionales que nació en 2021. «La pieza, en la que participamos 16 intérpretes, ya la representamos en el Centro Cultural de Jesús el pasado 15 de julio, pero en esta ocasión ofreceremos al público la versión 3.0», apuntaron dos de los miembros del grupo, Cesáreo Romero, que ejerce de «ayudante de dirección», y Pepe Pérez.

Teatro para el Día de la Mujer

Dentro del ciclo se incluye, asimismo, el montaje de ‘La casa de Bernarda Alba’ que ha preparado con motivo del Día Internacional de la Mujer la compañía Rita Luna, contratada en este caso por la concejalía de Igualdad de Vila. La primera función tendrá lugar el 8 de marzo a las 21 horas y las dos restantes, el 9 y 10 de marzo a las 20 horas, según detalló Julia Marí Martín, a cargo de la producción. «Es la primera vez que me atrevo con Federico García Lorca», señaló la directora de la obra y del grupo, Maruxa Martos, que «tenía muchas ganas de llevar a escena este clásico de plena actualidad en el que se tocan temas como la violencia machista que sufren las mujeres».

El programa teatral continuará el 12 de marzo a las 20.30 horas con la compañía ‘Arts i Oficis’, que dará vida a ‘Cuatro corazones con freno y marcha atrás’, de Jardiel Poncela.

El 26 de marzo a las 20.30 horas Can Ventosa acogerá ‘Shirley Valentine’, una obra de teatro de un solo personaje escrita por Willy Russell, de la que hay también versión cinematográfica, que representará Anna Xantal Sanou, en la piel de una mujer madura que decide dar un vuelco a su aburrida vida. «La obra no se había traducido ni al castellano ni al catalán y yo lo he hecho para crear esta adaptación», explica la intérprete, que ha llevado a escena este texto «18 veces en Cataluña» bajo la dirección de Vicente Cañón. Xantal, que ha regresado a Ibiza «hace mes y medio después de siete años fuera», presenta por primera vez este proyecto teatral en la isla, esta vez «codirigida por Àngels Martínez».

También la hija de Dolors Corderas participará en el último montaje del programa de teatro local, ‘Cangrejos de pared’, en este caso no como directora sino como intérprete. El texto de Alfonso Vallejo, que funde comedia y drama, se representará «como una lectura dramatizada» el 30 de abril a las 20.30 horas en Can Ventosa. Esta obra será la carta de presentación de la compañía dirigida por Jesús Alonso Acció Teatral Eivissenca, que acaba de nacer.