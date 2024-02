La Llar Eivissa acoge este mes de febrero un amplio programa de actividades para los mayores. Desde este martes 6 defebrero y hasta el 20 de febrero, este espacio contará con actividades como teatro, conciertos, baile, charlas, carnavales y también talleres. Así, hoy a las 10.30 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura ‘Una mirada frente al mar’ de Nieves Planells Molina. El día de los enamorados habrá una actividad ‘baile y piruletas’ para celebrar el Día de San Valentín. Esta misma semana, el jueves 15 de febrero ‘carnaval en el hogar’ en el cual habrá baile con premios a los mejores disfraces.

Igualmente, los días 22 y 23 de febrero el espacio cultural de Can Ventosa acogerá una obra de teatro del grupo las Querubinas ‘Más acá del más allá’ de Carlos Llopis a las 20.30 horas. Así mismo, del 5 de febrero al 4 de marzo de 11.30 a 13.30 horas habrá un taller de prevención de caídas denominado ‘Ahora ya no caigo’ de la mano del servicio de Fisioterapia y Enfermería de Can Misses. El programa además cuenta con una charla coloquio, que será el 20 de febrero de 10 a 11 horas, a cargo del doctor José Tugués sobre ‘Medicina preventiva sobre el dolor’.

Finalmente, el viernes 23 de febrero será el turno de la música porque a las 17.30 horas tendrá lugar un concierto de la coral infantil y de la orquesta de cámara del Patronato Municipal de Música de Eivissa.