Una treintena de nominados para los Premis Sabors 2024 de Ibiza

El Palacio de Congresos de Santa Eulària acogerá este jueves, 2 de mayo, a las 19 horas, una nueva gala de entrega de los Premis Sabors, que organizan la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) y el Consell de Ibiza. Como es habitual, se entregarán diez premios, tres de ellos ya decididos por el jurado y el resto por votación popular.

Los dos premios a toda una trayectoria de este 2024 serán para el gerente de Agroeivissa, Josep Mayans, Parreta, en la categoría de Sabors de la Terra, y para el pescador, ex patrón mayor de la Cofradía de Ibiza, Emilio Benítez, en la de Sabors de la Mar. Además, el premio al Restaurant Emblemàtic ha recaído en Cas Pagès, de Santa Eulària.

Votación popular

Por otro lado, los premios que se decidirán por votación popular son otros siete. Para el premio al compromiso con el producto local en Comercio están nominados: Frutería Pepita Mercat Vell, Ibiza, Supermercat Can Caus, Santa Eulària, Supermercat Es Tap Nou, Sant Joan, Supermercat Can Ros, Sant Josep y Supermercat Sa Cooperativa, Sant Antoni.

En la categoría de Restaurante los nominados son: Can Pau (Santa Gertrudis), Reart (Ibiza), Can Gat (Sant Vicent de sa Cala), Grill Sant Antoni (Sant Antoni) y Rascalobos (Sant Jordi).

Para el premio Producte Sabors los nominados son: Carn&Coop: Carns i embotits d’Ibiza, IGP Oli d’Ibiza: Oli d’Ibiza, y Associació de Cellers i Viticultors d’Ibiza: Vi de la Terra.

Para el galardón al Compromiso con el Producto Local en la categoría de Hornos, los nominados son: Forn Can Bufí, Forn Can Vadell, Forn Can Noguera, Forn Can Coves y Forn Can Blay.

En la categoría de Chef están nominados: Francisco Javier Marí ‘Basora’, chef de Can Gat; Óscar Molina, chef La Gaia; Eulalia Ferrer y Víctor Guevara, chefs de Pou des Lleó; Álvaro Sanz, chef de Es Tragón; Marga Orell, chef freelance, y David Grussaute, chef de Unic.

En la categoría de Joven Productor los nominados son Maria Cardona Torres, de Cal Rei, finca de agricultura ecológica; Vicent Joan Prats Cardona, de Can Tura, finca hortícola, relevo generacional; Irina Zendrera Payeras, finca de agricultura ecológica

El acto se iniciará con una exhibición de ball pagès a cargo de la -Colla de l’Horta y durante el mismo también se entregarán las placas a los nuevos restaurantes incorporados a la marca Sabors en 2024. Intervendrán el Presidente de Pimeef, Alfonso Rojo; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.n