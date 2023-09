Carmen Domínguez: «Nuestro sueño es que Ibiza sea un referente cultural no solo en la isla sino en toda Balears»

Carmen Domínguez no dudó un segundo cuando Rafael Triguero le ofreció ir en la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Ibiza, tampoco lo hizo cuando, una vez ganadas las elecciones, el nuevo alcalde de Vila le propuso ponerse al frente del área de Cultura. Para ella, que había arrancado su carrera política en enero del año 2000 en la bancada de la oposición municipal, lo que le ofrecía Triguero suponía, por un lado, superar lo que consideraba «una asignatura pendiente», ser concejala en el ejecutivo local, y, por otro, cumplir el sueño de ocuparse en gran medida, no del cuerpo, sino del «espíritu» del municipio. Domínguez, que afirma ser una apasionada de todas las disciplinas artísticas, deja muy claro nada más empezar la entrevista concedida a Diario de Ibiza que la programación cultural en la que su equipo está trabajando está pensada para satisfacer «todos los gustos». «No puede ser que hagamos cultura para el concejal o la concejala de turno, hacemos cultura para todos nuestros vecinos», remarca.

Comenta que le hace una gran ilusión llevar Cultura, pero ¿no hubiera preferido hacerse cargo de Participación Ciudadana, un área que domina y de la que fue responsable en dos mandatos en el Consell de Ibiza?

Cuando Rafael Triguero me dijo que iba a llevar Cultura pensé que me hacía el regalo de mi vida. Al área de Participación Ciudadana le tengo un cariño impresionante y siempre la llevaré en mi corazón, pero llega un momento en que, cuando llevas tantos años haciendo lo mismo, deja de ser un reto. Cultura es algo nuevo que tengo que hacer y me gustan los retos porque soy valiente. A mí no me acobarda algo que no conozco o que en principio no voy a saber hacer porque todo se aprende en esta vida.

¿En algún momento en estos primeros meses se ha visto en la necesidad de pedir consejo a su antecesor, Pep Tur, o él le ha ofrecido su ayuda?

Como se hace siempre, cuando juramos el cargo me dijo: «Oye, si necesitas algo». Pep Tur ya había dejado hechos unos proyectos y, naturalmente, hemos seguido con ellos y no he tenido necesidad de preguntarle. Las nuevas iniciativas que estamos poniendo en marcha las vamos a hacer a mi manera y, por tanto, tampoco he necesitado consultarle. Pero tampoco soy una persona soberbia que piense que lo sabe todo, si en algún momento determinado necesito una ayuda de Pep Tur o de cualquiera, la pediré.

¿Se encontró al aterrizar en esta concejalía con algún ‘marrón’?

Hay una cosa que encontré sin hacer, la entrega de las Medallas de Oro. Es un expediente que puede parecer sencillo, pero no lo es, porque no depende únicamente del equipo de gobierno de turno sino que hay que pedir informes externos. Cuando llegamos no estaba ni iniciado, tuvimos que ponerlo en marcha deprisa y corriendo y por ese motivo solo entregamos una medalla, cuando normalmente se conceden dos. Le dimos la Medalla de Oro a Manuel Ramón Mas con todo el amor de nuestro corazón porque creo que era merecidísima.

¿Qué objetivos se marca a grandes rasgos?

Queremos que Ibiza sea un referente cultural para nuestra isla, para nuestro vecinos. Pero nuestro objetivo final, nuestro sueño, es que también lo sea para toda Balears y que se hable del municipio por sus proyectos culturales.

¿Y las prioridades que tiene en este momento?

Un reto importante es la celebración el año que viene de los 25 años de Ibiza como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Vamos a tener una oferta cultural a lo grande con este motivo. Tendremos una programación muy potente durante todo el 2024 y nuestro objetivo prioritario ahora es trabajar en ella. Cada mes lo dedicaremos especialmente a una de las artes: enero, a pintura y escultura; febrero, a canto, ópera y corales; marzo, a poesía y teatro; abril, a literatura; mayo, a la danza; junio, a archivo, historia y patrimonio inmaterial; julio, a fotografía y artes visuales; agosto, a patrimonio inmaterial; septiembre, a cine; octubre, a arquitectura; noviembre, a música; y diciembre, a magia, circo y humor.

¿Se van a centrar solo en diseñar esta programación o hay otras prioridades en lo que se refiere, por ejemplo, a infraestructuras culturales?

En principio estamos centrados en esto, porque programar todo lo que nos proponemos no es poco. ¿Qué me gustaría a mí? Me encantaría poder tener otra instalación cultural como Can Ventosa, ese sería mi sueño, pero estamos en Ibiza y tenemos las posibilidades y el presupuesto que tenemos, entonces una cosa es soñar y otra, la realidad. Pero siempre que se persigue un sueño, si no se deja, existe la posibilidad de conseguir algo. Ahora mismo, nos tenemos que conformar con este fantástico teatro. Nuestra intención este mandato es hacer una programación potente para Can Ventosa con oferta cultural prácticamente todos los fines de semana.

¿Qué hay del proyecto de la Casa de la Música? El alcalde de Ibiza, en una entrevista a Diario de Ibiza, sugirió la posibilidad de reubicar estas dependencias en instalaciones municipales ya existentes, en lugar de construir un edificio nuevo para descongestionar Can Ventosa, que ya se ha quedado pequeño para el Patronato de Música.

Que tenemos necesidad de ampliar nuestro Patronato de Música es evidente. Se creó hace 25 años y la escuela de música ha crecido muchísimo y el edificio de Can Ventosa se ha quedado pequeño. Estamos trabajando en un proyecto para resolver esto, pero preferimos contarlo cuando esté cerrado. Sí que es cierto que la Casa de la Música, tal y como estaba planificada, fue un fracaso, porque su licitación quedó desierta dos veces, por tanto, viendo que esta opción no ha funcionado, a lo mejor hay que buscar otra solución y en eso estamos.

¿Se plantea algún cambio en el Patronato de Música, por ejemplo, de organización o personal?

Tenemos un director del Patronato Municipal de Música, que es Iván Mérgola, que para mí es un diez. Es colaborador, entusiasta y tiene las mismas ganas de hacer cosas que yo. En el Patronato hay muchas personas y es complicado manejarlo y él lo hace muy bien. Tratar con tanta gente de diferentes opiniones no es fácil, hay que tener mucha mano izquierda y mucha mano derecha y creo que Iván Mérgola la tiene, así que estoy encantada.

¿Habrá cambios en la dirección de la Banda o la Orquestra Simfònica Ciutat d’Ibiza?

No, el director de la orquesta será el mismo. En el caso de la banda tenemos a Miquel Àngel Aguiló, que continuará dirigiendo una serie de conciertos, pero no solo estará él como director, habrá otros que el Patronato elegirá para llevar la batuta de la formación en otras actuaciones.

Rafael Triguero ya dijo que Sa Peixateria no será un mercado de restauración. ¿Se dedicará a usos culturales?

Confío en que sí. De momento andamos con todo el proceso burocrático necesario para hacer el cambio de usos porque la idea es que Sa Peixateria pueda ser un espacio polivalente donde podamos hacer muchas cosas, como, por ejemplo, exposiciones.

¿Entra en su planes aumentar el presupuesto que tiene el MACE?

Los presupuestos del MACE y el Patronato de Música creo que son casi los mismos que cuando yo empecé de concejal, a pesar de que han ido incrementando su actividad. Así que se va a proponer un aumento de presupuesto para los dos de cara a 2024. Vamos a ver qué nos contesta Intervención.

¿Y tiene pensado dedicar más dinero al Ibiza Jazz o considera que ya tiene presupuesto suficiente?

He hecho mi estudio económico correspondiente y creo que con la cantidad que tenemos asignada nos vale para hacer un gran festival de jazz.

¿Desde el Ayuntamiento de Ibiza se seguirán apoyando festivales como el de Territori, el Bloop o el de poesía?

No tengo ningún interés en ir destruyendo cultura, al contrario. Después habrá que ver cada festival y concretar detalles como cuándo y cómo lo hacemos.

¿Tiene intención de rescatar algún antiguo proyecto?

Tenemos muchas ganas de recuperar un proyecto que en su momento se planteó entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Ibiza, la creación de la Biblioteca Nacional de Ibiza. En su momento se ofreció un solar frente a Juan XXIII, pero creo recordar que se consideró insuficiente por sus dimensiones. Nuestra intención es retomar esta petición. La hubiera hecho desde el minuto cero, pero ahora mismo tenemos un Gobierno provisional y habrá que esperar.

Hablemos de iniciativas nuevas...

Hemos puesto en marcha las Nits al Baluard, que ha sido un éxito y que el año que viene repetiremos. Otra iniciativa novedosa que tenemos pensado mantener en el tiempo es la de Música als Barris, que empezará a rodar el 23 y 24 de septiembre. La idea es que la Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza y probablemente también nuestra Big Band lleven la música a todos los barrios del municipio. Haremos dos conciertos en otoño y dos en primavera. El primero, el del 23, será en el paseo de ses Figueretes, en la plaza Julià Verdera, y el del domingo será en el parque de la Paz. Estamos también con la celebración del 125 aniversario del nacimiento de Lorca. Ya hicimos un recital poético y musical con este motivo y en noviembre en Can Ventosa haremos una segunda parte, con poesía, música, baile, y cante. Además, en diciembre tendremos otra novedad, un festival de magia, Eivicadabra, que se celebrará el 6, 7 y 8 de diciembre.

Dentro de sus áreas de responsabilidad está la de Normalización Lingüística. ¿Ha llevado a cabo ya alguna acción en esta materia?

Con motivo del Dia Europeu de les Llengües, este viernes (el pasado 15 de septiembre) en Can Ventosa el cantautor valenciano Andreu Valor ofrecerá un recital y la próxima semana (la actual) haremos una cantada pagesa en la biblioteca. Además, hemos hecho un recital poético en catalán y haremos más y también es mi intención traer a Can Ventosa teatro en catalán.

Aparte de llevar Cultura, Normalización, Archivo y Biblioteca, también se ocupa de recoger las inquietudes y necesidades de los vecinos de ses Figueretes y Puig des Molins para trasladárselas a los departamentos del Ayuntamiento correspondientes. Me imagino que, sobre todo, ses Figueretes le estará dando trabajo...

En lo que se refiere a ses Figueretes mi caso es especial, porque yo estuve en la asociación de vecinos de este barrio y sus integrantes ya son compañeros y amigos, entonces estamos en contacto constantemente. Tuvimos la desgracia de tener una DANA que dejó la playa de ses Figueretes patas arriba, pero mis compañeros intervinieron inmediatamente y prácticamente en dos días consiguieron restablecer la normalidad. Los temas que nos llegan de este barrio son los de siempre, básicamente la limpieza y las ratas. Las plagas que había en ses Figueretes, que eran terribles, están prácticamente controladas. Otro asunto en el que se ha mejorado es el de los botellones. Prácticamente todo el verano se ha puesto un control policial muy férreo, sobre todo el fin de semana, y eso ha hecho que haya disminuido el tema de los botellones en la playa. En cuanto a Puig des Molins, en los próximos días tendré una reunión con el presidente de la asociación de vecinos para que me haga un listado de las cosas que se pueden mejorar en el barrio. Al ser más pequeño y no tener tanta presión turística está más limpio y es mucho más tranquilo que ses Figueretes, que genera muchos más problemas.