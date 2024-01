Altas temperaturas en Ibiza: un invierno con matices primaverales

Es uno de los temas más comentados estos últimos días entre la población. Las temperaturas registradas en invierno son anómalas y en las Pitiusas se suma, además, un grave contexto de falta de precipitaciones, palpable especialmente por el sector agrícola.

La temperatura media de enero en Ibiza se encuentra 1,9 grados por encima de lo normal y en Formentera esta diferencia es de 1,4 grados. En cuanto a las máximas de este mismo mes, también son superiores a las registradas en situación de normalidad. Están en el orden de dos grados por encima de la media en Ibiza y de 1,5 en Formentera. Otro tanto ocurre con las mínimas: se encuentran 1,8 y 1,4 grados por encima en la pitiusa del norte y del sur, respectivamente. Son datos aportados por la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears, María José Guerrero.

«Tenemos periodos de temperaturas relativamente altas, prácticamente primaverales», señala en conversación con este diario, destacando que, recientemente, se han producido dos récords: el de Vila del 16 de enero, jornada en la que el mercurio alcanzó los 25 grados, y el de Formentera del día 15, cuando se registró una mínima de 15,6 grados. «Ha habido otras temperaturas mínimas que, aunque no han sido récord, han sido bastante altas», añade Guerrero, que cita como ejemplo que el día 15 Vila no bajó de los 17,2 grados.

En bastantes puntos se han superado los 20 grados de día, prácticamente desde el domingo. «Se espera que la situación cambie a partir del viernes 19», expresaba ayer la delegada de la Aemet. Así, hoy comienza «un descenso de las máximas y también se espera alguna lluvia a partir de la tarde o hasta el día 20 por la mañana». «Se prevé una bajada de temperaturas tanto mañana [por hoy] como el sábado. Bajarán en torno a los 15 grados. También se espera que, entre el final del día 19 y la madrugada del 20, el viento arrecie», agrega. Además, para hoy la Aemet pronostica lluvia y truenos con un 90% de probabilidad.

«Vamos a tener temperaturas relativamente típicas de invierno por lo menos hasta el lunes. A partir de ese momento van a empezar a subir poco a poco porque ya no nos va a afectar ninguna perturbación que provoque inestabilidad sobre las Pitiusas. A partir del sábado por la mañana ya hay un horizonte de una semana con pronóstico de no precipitación», expresa Guerrero. Se van a ir recuperando las temperaturas, se espera que los vientos sean flojos y, en definitiva, «el invierno con matices primaverales volverá a partir de la semana que viene».

La Aemet señala que "vamos hacia inviernos más cortos y suaves, aunque puede haber periodos de frío como el de la semana pasada"

Llamó especialmente la atención la temperatura mínima del aeropuerto de Ibiza en la madrugada del lunes: fue de 18 grados, estando muy cerca de ser una noche tropical. «Hubo cerca de 20 grados. Este día era atípico porque comenzó a soplar viento de poniente y entonces, al atravesar las tierras de la Península, se produce un calentamiento. Prácticamente a las diez de la noche hubo un salto de temperatura de casi cuatro grados. Justo coincide con el momento en el que llega este viento de la Península», apunta.

«A corto plazo, con lo que está pasando, podríamos decir que [este tiempo] se justifica porque las perturbaciones que ha habido no han ocasionado un descenso de las temperaturas apreciable. Más allá de justificar lo de este año, esto entra en el contexto de las predicciones de cambio climático. Vamos hacia unos inviernos más cortos y suaves en conjunto, aunque pueda haber periodos de frío como el de la semana pasada. Este año, de momento no apreciamos una continuidad, hay oscilaciones, pero siempre predominando los periodos de temperaturas más altas», concluye Guerrero.

Una ciudadanía preocupada

Este contexto es, sin duda, una de las preocupaciones de buena parte de la ciudadanía. Lorena Toffoletti es argentina (aunque ahora reside en Valencia), vivió mucho tiempo en Ibiza y ha podido ir notando este cambio: «Es evidente que el invierno ya no es lo mismo. Hay un cambio real y deben tomarse medidas para reducir la contaminación y no dañar el medio ambiente», señala este jueves por la mañana en Talamanca, donde pasea con su hermana y su hijo.

Lorena trabaja en el sector de la navegación y fue monitora de vela en Ibiza, entre otras labores, por lo que, al vivir tan cerca de la naturaleza, se muestra preocupada por la situación. «Tiene que haber más control en muchas cosas. Se ve, por ejemplo, en la cantidad de coches que hay aquí. En Formentera lo regulan y en cambio en Ibiza cada vez hay más rent a car. Ayer [por el miércoles] vimos medusas en la Cala de Sant Vicent. Tú fondeas donde toca pero luego ves a otros al lado que no lo hacen y arrancan la posidonia. Debe vigilarse más esto y que las multas sean altas. El lunes fuimos a es Canar y había mucha gente, no parecía enero. Son muchas cosas...», señala esta mujer. Lorena también se muestra escéptica respecto a confiarlo todo a las soluciones individuales y pide medidas globales: «Cada vez hay más tiendas de productos ecológicos, por ejemplo, pero ¿qué hacen las grandes corporaciones? Yo puedo ir en bicicleta y no usar combustible, pero si otros siguen haciendo daño al planeta...». Su hermana, Nadia (de Buenos Aires), visita por primera vez la isla. Llegó el domingo, precisamente un día de ascenso de temperaturas: «El invierno de Argentina es más frío que el de aquí».

La chaqueta en el brazo

Otra turista de Buenos Aires, Alexia, muestra su sorpresa por las temperaturas de Ibiza mientras pasea por la playa: «Todo el mundo me decía: ‘Prepárate, en invierno en la isla sí que hace frío’, y para nada. He traído ropa de invierno, pero prácticamente no la uso. Incluso traje unas mallas térmicas». La joven apunta que una parte de la sociedad no está tan concienciada «como quienes sí nos preocupamos por el medio ambiente, reciclamos y demás».

«Nos quitamos ropa a medida que vamos caminando. Me sobra todo y el abrigo ya ni nos lo hemos puesto», explica, por otro lado, Maria Antònia Ferrari, ibicenca afincada en Mallorca que pasea por la pasarela de Talamanca con Maria Antònia Palmer, que también viene de la isla vecina. Ambas están de visita aquí y destacan especialmente la falta de agua. Son partidarias, dado el contexto, de prescindir de las duchas en las playas. «Nos tendremos que replantear si en las casas volvemos a habilitar un espacio que recoja el agua de la lluvia, porque si no, no sé qué haremos», advierte Ferrari.

La ibicenca también alude a la falta de recursos para hacer frente al crecimiento de la isla: «El otro día leí la cifra de empadronados [a 1 de octubre de 2023 había 161.283 habitantes en la isla, según los datos provisionales del INE], que se supone que es gente que vive aquí todo el año. Tenemos problemas con el agua, el cambio climático, las desaladoras, la depuradora... Esta playa ahora está preciosa, pero cada dos por tres vemos lo que pasa... A mí este verano me preocupa mucho. Hay tal cantidad de gente que siempre vamos sobrepasados».

Cosima Sommer es de Flensburgo, Alemania, y este es su segundo invierno en la isla. «Se nota que es diferente. Creo que en Ibiza la gente está preocupada porque no llueve y no hay agua suficiente. Pero no sé cuánto se está haciendo al respecto, porque luego en verano llega el turismo y se gasta muchísima», manifiesta.

Con todo, invita a la siguiente reflexión: «Nuestras acciones no pueden evitar que el clima cambie, pero sí la manera en la que vivimos. ¿Queremos sufrimiento animal? ¿Qué hacemos con la contaminación que generamos? ¿Y el petróleo en el mar? ¿Queremos eso? Esa es la cuestión».