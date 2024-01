Mensaje del exalcalde Guerrero: «He notado las ausencias más que nunca»

El exalcalde de Sant Josep Ángel Luis Guerrero, exmiembro del PSOE, afirmó el domingo, a través de un mensaje difundido por una red social para despedir el año, que durante 2023 ha notado «las ausencias más que nunca». «Hemos visto quiénes nos quieren y a quiénes sólo les movía el interés propio», indica Guerrero, en referencia, se entiende aunque no lo especifica, a la derrota electoral o a la causa judicial por la supuesta trama de corrupción urbanística en la que figura como «investigado» (por los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho) y que le obligó, tras los comicios de mayo, a renunciar a recoger el acta de concejal y a darse de baja del PSOE.

Guerrero reconoce que 2023 ha sido «un año difícil, muy complicado». No sólo perdió las elecciones sino que pocos días después, la Guardia Civil entró en el Consistorio, en la denominada operación Magister dixit, en busca de pruebas de la posible trama de corrupción urbanística por la que también están imputados la arquitecta municipal, dos abogados externos, además de un constructor y un aparejador. Guerrero y todos los detenidos, excepto el aparejador, que estaba fuera de la isla, pasaron dos noches en el calabozo.

Todos ellos se negaron a declarar ante el juez con el argumento de que, al haberse decretado el secreto de las actuaciones, desconocían los hechos por los cuales habían sido detenidos. Ese día, a la salida del juzgado, Guerrero esquivó, por la puerta de atrás, a los medios de comunicación. Por ahora, salvo el comunicado en el que informaba de que no recogería el acta de concejal y de que se daba de baja «temporalmente» del PSOE, Guerrero ha rehusado dar explicaciones sobre este asunto.

Apoyo de Marí Ribas

«Ha sido un año en el que los que nos quieren han estado a nuestro lado apoyándonos y dándonos fuerza, pero también ha sido un año en el que las ausencias las hemos notado más que nunca», señala el mensaje difundo por una red social sin dar más pistas sobre quién le ha fallado. El también exalcalde y secretario general del PSOE de Ibiza, Josep Marí Ribas Agustinet, ha publicado la siguiente respuesta al mensaje de Guerrero: «Sempre endavant. Abraçada forta. Coratge, família, feina i temps....». También ha reaccionado la actual portavoz municipal socialista, Pilar Ribas: «Feliz año nuevo, familia!!! Que todos tus deseos se hagan realidad, Gelu. I [un corazón] you».

Guerrero reconoce que, aunque quisiera, no puede hacer «borrón y cuenta nueva» para empezar el nuevo año, al que sólo le pide dos cosas: «Salud y verdad, nada más y nada menos». «Me vais a permitir que os agradezca eternamente a todos y a todas las que habéis estado ahí y confiáis en nosotros. No sólo a los que nos habéis llamado o mandado un mensaje, sino a todos los que confiáis en nosotros», indica Guerrero, que agrega que la foto que ilustra el mensaje (aparecen él, su mujer y sus dos hijos agarrados a la cadena de un ancla de considerables dimensiones) «simboliza el enorme esfuerzo, titánico», que está haciendo su familia. También todos aquellos, que, aunque no salgan en la foto, «ayudan a tirar de esta cadena tan pesada».