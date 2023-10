Federaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, asociaciones profesionales de docentes y diferentes entidades culturales de Baleares han firmado un manifiesto para reclamar al Govern balear del PP, que preside Marga Prohens, que rechace la propuesta de Vox para la libre elección de lengua en la Educación, que incluye la segregación de los alumnos en los centros educativos de las islas en función de la lengua que elijan.

"La segregación lingüística resulta incompatible con el artículo 135.1.e de la Ley de Educación de las Islas Baleares, que consagra como principio del modelo lingüístico educativo la no discriminación y la no separación de los alumnos en centros o grupos-clase por razones de lengua. Separar a los estudiantes por motivos idiomáticos constituye una aberración pedagógica y abre la puerta a la fractura social y cultural y a la división de la sociedad en dos comunidades lingüísticas diferenciadas", señala el manifiesto.

"Además, la segregación lingüística hace del todo imposible lograr el objetivo de haber adquirido una competencia comunicativa llena en las dos lenguas oficiales, de forma que los alumnos puedan emplearlas con fluidez, tanto oralmente como por escrito, al finalizar el periodo de escolarización obligatoria, tal y como prescriben el arte. 20 de la Ley de normalización lingüística y el artículo 135.1.a de la Ley de educación de las Islas Baleares. Los alumnos de la línea en catalán dominarán las dos; los alumnos de la línea en castellano, solo el castellano", añade el documento, hecho público tras la reunión que mantuvieron este viernes el conseller balear de Educación, Antoni Vera, con diputados de Vox. En ese encuentro los socios del PP arrancaron al conseller un compromiuso para elaborar un plan y un calendario para llevar a cabo las peticiones de la ultraderecha.

Acepte la oferta de la izquierda

Por ello, las entidades que firman el manifiesto, entre las que están la práctica totalidad de los sindicatos educativos, las federaciones de padres y madres, asociaciones de docentes y personal no docente o entidades como el Institu d'Estudis Eivissencs o la OCB de Formentera, piden a la presidenta Prohens que acepte el ofrecimiento de PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca para aprobar el techo de gasto, imprescindible para tramitar los presupuestos de la comunidad autónoma -bloqueado por la negativa de Vox a dar su apoyo si no hay un compromiso para la implantación de la libre elección de lengua el curso próximo-, a cambio de "renunciar a la segregación de nuestros niños por razones de lengua", señalan.

"Y es que la escuela juega un papel fundamental en el proceso de normalización lingüística, por el efecto compensatorio que despliega en relación a la poca presencia –a menudo, ausencia– de la lengua propia en determinados contextos en general, y especialmente al entorno inmediato de una parte importante de los alumnos (a causa de la avalancha incesante de ciudadanos recién llegados durante las últimas décadas, a menudo es la escuela lo primero y único entorno en que los niños y jóvenes tienen contact con la lenguao)", continúa el manifiesto.

Además, señala que la aceptación, por parte del Govern balears, "de las exigencias de la extrema derecha en materia lingüística a la enseñanza comporta romper el consenso y destruir el modelo lingüístico educativo vigente en los últimos veinticinco años, impulsado en su momento, paradójicamente, por un gobierno del Partido Popular". "Pero este precio tan caro no es imprescindible: los partidos de la oposición democrática se han ofrecido a hacer posible la aprobación del techo de gasto a cambio de enterrar este plan de segregación lingüística", insiste

Por ello, reclaman a Prohens que "ponga fin a esta deriva irracional: no puede sacrificar el futuro de nuestros niños, la convivencia en las escuelas, la cohesión social a cambio del chantaje de una minoría extremista que tiene, como programa político, la liquidación de nuestra autonomía, la aniquilación de nuestra lengua y, en definitiva, nuestra destrucción como pueblo".

El manfiesto está firmado por OCB (Obra Cultural Balear), Grup Blanquerna, Stei-Intersindical, AELC (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), Sindicat SIAU, Plataforma per la Llengua, Sindicat UOB, Adipma ( Associació de directors i directores d'educació infantil i primària de Mallorca), FAPA Mallorca y FAPA Eivissa, Junta de personal docent no universitari de Mallorca, Sindicat Alternativa, CCOO Illes Balears, UGT-Ensenyament, Palma XXI, Institut d'Estudis Eivissencs, Joves de Mallorca per la Llengua, Jubilats per Mallorca, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Uctaib (Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears), PEN Català, Aplec Jove, OCB-Formentera, Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca, Adesma (Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Mallorca) e IDEIB ( Inspectores i Inspectors d’Educació de les Illes Balears).