Vox arranca a Vera un programa detallado para segregar a los alumnos por lengua

Vox se apunta el tanto. Los socios del PP en Balears arrancaron ayer al conseller de Educación la elaboración inminente de un plan detallado y concreto con la fórmula para segregar de facto a los alumnos de las islas por lengua cooficial, catalán o castellano, según elijan ellos y/o sus familias.

En una intensa reunión de varias horas en el Parlament, en la que la ultraderecha rebajó el tono de los últimos días frente al PP, Antoni Vera se comprometió ante la cúpula de Vox a entregarles «la semana que viene, después del puente» un documento oficial con los pasos diseñados por Educación para implantar lo que la ultraderecha denomina libre elección de lengua, y que en la práctica se traducirá en la separación del alumnado de Balears en función de si recibirá la enseñanza obligatoria en castellano o en catalán.

El conseller debe entregar a Vox en unos días y por escrito una propuesta específica, su alcance y el calendario de implantación. En él Vera explicará «qué se puede hacer y cómo» desde el punto de vista de Educación para aplicar las tesis que exigen los aliados del PP. Una vez haya analizado el contenido, Vox decidirá si está de acuerdo hasta dónde pretende llegar Educación con la segregación lingüística de los estudiantes, o si veta el programa para exigir más.

Este es grosso modo el acuerdo alcanzado ayer entre populares y la ultraderecha, con el objetivo urgente de desbloquear los presupuestos de la Comunidad para 2024, paralizados por la negativa de Vox a aprobar el techo de gasto del Govern hasta que este no garantice el nuevo statu quo en las aulas de Balears.

La consecución de su objetivo -que Vera en persona se comprometiera a la entrega del documento exigido- hizo que Vox saliera exultante del encuentro. Una felicidad que se reflejaba en los rostros de la portavoz Idoia Ribas y los diputados Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas y Agustín Buades.

De hecho, uno de los parlamentarios ultraconservadores, al preguntarle sobre el resultado de la reunión, respondió con un elocuente «¿no me veis la cara?». Así, fuentes de la formación celebraban haber logrado por parte del Partido Popular «un cuándo y un cómo». A nivel oficial, Vox también salió muy satisfecho, confiando en un acuerdo próximo. «Hay voluntad por parte de ambas formaciones para llegar a un entendimiento y seguimos avanzando», determinó Idoia Ribas, quien aseguró que la sintonía entre ambos partidos es muy buena. «En un proceso de negociación tenemos que ser muy cautos. No puedo desvelar nada sobre el contenido de la reunión pero estamos convencidos de que habrá un acuerdo pronto. Habrá más encuentros en los próximos días».

Silencio en el PP

Una alegría, la de Vox, que no se percibió en el entorno del Partido Popular. De hecho, no quisieron hacer declaraciones para valorar la reunión ante los medios de comunicación. En el caso del conseller de Educación, se pudo apreciar desde la ventana del Parlament a un Antoni Vera muy nervioso, gesticulando en todo momento mientras conversaba junto al vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Toni Costa.

En el encuentro, además de Vera y Costa, también estuvieron presentes los portavoces del PP, Sebastià Sagreras y Marga Durán. No obstante, los populares, a diferencia de sus socios, evitaron ser fotografiados y especialmente la imagen de su conseller de Educación acudiendo a la cita presencial exigida por la ultraderecha

Asimismo, la propia Ribas respondió a las declaraciones de Costa, quien previamente por la mañana descartó llevar a cabo la segregación de alumnos por lengua, tal y como demanda Vox. «Nadie se plantea asuntos imposibles, por tanto el tema está en que eso sea posible y en eso estamos trabajando», replicó la diputada de Vox tras la reunión.

A la espera de ver el contenido de la propuesta que facilitará el conseller Vera, y antes del encuentro con Vox, Toni Costa lanzó un mensaje contundente a sus socios respecto a la segregación de los alumnos por lengua. «No estamos dispuestos a acordar propuestas imposibles», advirtió Costa, recordando que la medida deberá cumplir con la normativa vigente y el Estatuto de Autonomía. «El Govern está dispuesto a acordar situaciones posibles, pero lo que vaya en contra del Estatut y la normativa no podemos. En esta Comunidad tenemos dos lenguas cooficiales, no una y tenemos que garantizar el conocimiento de ambas», recalcó. El portavoz también exigió que Vox cumpla con el acuerdo firmado entre ambos.

«Una propuesta realista»

«El Govern y la conselleria tienen una responsabilidad, que es la de garantizar la educación de nuestros hijos. Las propuestas tienen que poder ejecutarse de forma realista, teniendo en cuenta a la comunidad educativa, los docentes y las familias», señaló el portavoz del Govern.

«No se sabe el curso que viene cuántos alumnos pedirán hacer clases en catalán o en castellano y las infraestructuras no se cambian en dos días», añadió.

Ante la complicada situación que se presenta con Vox, y también antes de verse con sus socios, el portavoz del Govern no descartó apoyarse en la abstención ofrecida por el PSOE para sacar adelante los presupuestos. «El Govern no descarta ninguna posibilidad para aprobar el techo de gasto», concluyó Costa. La rotura del hielo ayer con sus socios, después de días de tensión, puede reconducir la crisis.

Abascal: «Sin acuerdo se prorrogará la política lingüística de Armengol»

El líder de Vox envía un mensaje contundente al PP, señalando que tiene que «cumplir con los acuerdos». El presidente de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, ha enviado un contundente mensaje al Partido Popular en Balears respecto a la libre elección de lengua en las aulas. «Si no llegan al acuerdo con nosotros van a tener que prorrogar la política lingüística de una tal Armengol», advirtió el dirigente de la formación ultraderechista. Asimismo, Abascal señaló que el PP tiene «una responsabilidad» y es la de «cumplir con los acuerdos» y hacer realidad que las cosas cambien y en Balears «vuelva a haber libertad lingüística de manera urgente».

Por otro lado, negó que la formación en las islas no siga las directrices de la dirección nacional del partido, si bien admitió que en un «Estado descentralizado» como España es «difícil» crear una fuerza política nacional que no tenga «diferencias entre un lugar y otro» del país. Así lo sostuvo en el II Foro Económico OK Líderes, que se celebra estos días en Madrid, y donde el presidente de Vox explicó que a su partido le sucede «probablemente» lo que le pasa al PP «en todos los sitios». «Es muy difícil crear un partido nacional, como el de Vox, con la estructura del Estado existente. Porque la lógica del poder político descentralizado lleva a que sea muy difícil, por la naturaleza humana, crear una fuerza política nacional que no tiene diferencias entre un lugar y otro», explicó durante su intervención.

Abascal puso como ejemplo que el PP en Murcia «dice una cosa del trasvase» y «en otros lugares dicen otra». Por el contrario, «Vox dice lo mismo en Aragón que en Murcia», pero a veces, incluso a su formación, «le pueden pasar cosas de esas».