La salida de Cardona da vía libre al ala dura de Vox y complica el pacto a Prohens

El Parlament ya tiene su primer tránsfuga de la nueva legislatura. El hasta ahora diputado de Vox Xisco Cardona, quien ostentó el cargo de portavoz adjunto hasta hace apenas una semana, comunicó ayer de forma oficial que deja la formación ultraderechista después de ser relegado por la dirección del partido, lo que supone la constatación de la victoria del ala dura, mucho más beligerante con el Partido Popular en temas como la lengua o la educación.

Esto supone una complicación añadida para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos partidos, que siguen sin ponerse de acuerdo en la aplicación de la libre elección de lengua en los colegios de Balears.

Cardona citó a primera hora de la mañana a los medios de comunicación para confirmar su salida del partido y comunicar que pasará a ser diputado no adscrito: «Los acontecimientos vividos recientemente hacen que sea inviable mi pertenencia al grupo parlamentario Vox».

«Mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de este sainete», defiende, y confirma que la decisión de votar en contra del techo de gasto fue tomada en contra de las directrices de la dirección nacional porque el acuerdo establecía que la libre elección de lengua se debía hacer de forma progresiva: «Es inaceptable entrar en coacciones, y las últimas intervenciones de Vox en el Parlament se han excedido del fair play político».

En este sentido, aprovechó para enviar un mensaje a sus antiguos compañeros en plena negociación con los populares: «Vox no tiene mayoría absoluta y no puede pretender que se cumpla su programa, pero sí el acuerdo firmado».

Tras el anuncio de Cardona, Vox está cerrando filas para afrontar las inminentes negociaciones unidos, con el objetivo de no volver a tener problemas internos que acaben por romper definitivamente el grupo parlamentario. Tanto es así que ayer mismo la dirección autonómica decidió incorporar a la diputada y presidenta de la formación en Balears, Patricia de las Heras, al Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario: «Con esta incorporación, además, se ratifica la unión de los miembros del Grupo Parlamentario».

El flamante portavoz adjunto y secretario general de Vox, Sergio Rodríguez, asegura que «respetamos profundamente» la decisión de Cardona y esperan que «pasado este momento de nervios y de tensión que hemos vivido, se siente a reflexionar y haga lo correcto».

Además, reitera que en estos momentos no existe «ninguna división interna» en el grupo parlamentario a pesar de la dimisión de Cardona y afirma que «nadie ha deseado que abandonara» porque la intención del partido es que siguieran unidos los ocho diputados de Vox que fueron elegidos en las autonómicas de mayo.

Rodríguez no pudo ocultar la incomodidad al ser preguntado por la reunión en el Parlament entre Cardona y la presidenta del Govern, Marga Prohens, porque «no fue una charla en los pasillos, sino que era a puerta cerrada y con desconocimiento absoluto del resto del grupo».

Una vez despachada la cuestión de Cardona, Rodríguez apunta que el siguiente paso de la negociación debe darlo el Partido Popular porque ellos están «a la espera» de que les citen para hablar: «La pelota está encima del tejado del PP porque son ellos quienes tienen, en este momento, la capacidad de desencallar esta situación para aprobar el techo de gasto y sacar adelante los Presupuestos. Esta cuestión puede quedar zanjada mañana mismo si hay voluntad política por parte del PP».

Prohens, a la espera

La líder de los populares ha mantenido un perfil bajo en los últimos días para no inmiscuirse «me gusta ser respetuosa porque hemos pasado procesos internos muy complicados» en la crisis interna de Vox. La presidenta acudió ayer a un evento en Madrid de Okdiario, donde reiteró que los pactos están para cumplirse: «Vox es una formación política seria y no tengo la menor duda de que se va cumplir con lo pactado, que implica la aprobación de unos presupuestos». No obstante, confía en que «se va a resolver en los próximos días» y expresa que «jamás voy a pedir a Vox que acepte los postulados del PP, pero Vox tampoco puede pedir a la primera fuerza de Balears que acepte sus postulados porque los resultados de Balears además fueron muy claros».

«La estrategia es suicida, presionar y chantajear al PP no es el camino»

Considera que Vox «está cometiendo el mismo error que Bauzá con el TIL porque no hay inteligencia política»

¿Qué ha sucedido para que decida abandonar el partido cuando se cumplen apenas 100 días desde que se firmó el pacto con el PP?

Nosotros teníamos instrucciones claras de la dirección nacional de respetar el acuerdo de gobierno, pero hubo diputados que no quisieron acatarlo. Madrid no nos ha apoyado a los que cumplimos con nuestra palabra y me ha dejado a los pies del caballo. Quieren un Govern arrodillado y Madrid ha perdido el control total del partido en las islas.

¿Ha pensado en unirse al PP?

No, pero me siento implicado con el pacto de investidura porque lo asumí como propio y considero que el pacto ha sido un éxito hasta ahora.

¿La dirección autonómica se rebeló contra Madrid?

Esa es una valoración subjetiva, pero desde luego tengo la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Teníamos que votar a favor del techo de gasto, pero a alguien le ha interesado romper este pacto cuando no había motivo de desencuentro.

¿Hay gente en Vox que quiere romper el pacto con el PP? ¿Por qué tanta beligerancia?

Porque hay personas que, aunque lleven mucho en política, no tienen visión política. Es una estrategia suicida y equivocada porque presionar y chantajear no es el camino. Me parece una actitud muy fuerte y muy poco leal con el PP.

¿Por qué se equivoca en su estrategia?

Están cometiendo el mismo error que José Ramón Bauzá con el TIL porque no hay inteligencia política. El PP ha aprendido de sus errores y entienden que la libre eleccion de lengua se debe hacer de forma pausada porque hay que dotar de recursos, y ahora mismo no los hay.

¿Ha desaparecido la confianza entre PP y Vox?

Cuando hay amenazas la confianza siempre se resiente, la legislatura es muy larga y se les puede hacer muy duro. Ahora mismo no sé qué intenciones más tienen.