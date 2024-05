El próximo entrenador del Nápoles FC podría estar en Ibiza

Algunos de los mejores clubes de fútbol de Europa se encuentran ahora mismo buscando nuevos entrenadores para la próxima temporada. Es el caso del Liverpool FC, el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Sevilla FC...

También es el caso del Nápoles FC, donde su entrenador Francesco Calzona no seguirá al frente como consecuencia de los malos resultados en la temporada. Es el segundo equipo de los últimos 20 años que no se ha clasificado para la próxima Champions League al año siguiente de ganar el 'Scudetto'. La Lazio, en séptima posición, le aventaja en ocho puntos a falta de dos jornadas para el final de temporada. El Nápoles aún corre el riesgo de no jugar ninguna competición europea la próxima temporada.

Reuniones en Ibiza

Según publica hoy toda la prensa italiana, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, se embarcó recientemente en una misión especial a Ibiza con el objetivo de convencer a Antonio Conte para que se convierta en el próximo entrenador del equipo napolitano. Este anuncio provocó especulaciones generalizadas en los medios y una gran expectación entre los aficionados del club, ya que la llegada de un entrenador del calibre de Conte podría representar un importante punto de inflexión para el futuro del equipo.

El viaje de De Laurentiis a Ibiza marca un importante paso adelante en las negociaciones con Conte. El presidente del Nápoles parece decidido a traer al técnico del Lecce para dirigir el equipo y ha presentado una oferta concreta para hacerse con los servicios de uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial.

Antonio Conte

Antonio Conte es un asiduo a Ibiza, hace años que se le puede ver en verano disfrutando de las playas de la isla junto a su familia. El entrenador italiano actualmente se encuentra sin equipo tras haber sido destituido por el Tottenham. Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, ya presentó una oferta formal a Conte y en lo económico llegaron a un acuerdo: 8 millones de euros netos por temporada. En lo que no están de acuerdo es en la duración del contrato: el Nápoles ofrece a Conte firmar por dos años con opción a uno más, el técnico quiere que sean tres sin cláusula a favor del club.

Para limar estas diferencias podría haber sido el viaje del presidente del Nápoles a Ibiza y sentarse con Conte.

En cuanto a su palmarés a nivel de entrenador, Antonio Conte ha sido campeón de la Serie A con la Juventus (2012, 2013, 2014) e Inter (2021) y de la Premier League con el Chelsea en 2017, además de ganar la FA Cup con los 'blues' en 2018. Llegó al Tottenham, su hasta ahora último club, el 2 de noviembre de 2021, para sustituir a Nuno Espirito Santo y el 26 de marzo de 2023 los Spurs anunciaron su marcha.