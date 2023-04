Santi Marí dimite como concejal de Sant Joan: «No puedo estar ni un minuto más donde no me quieren»

«No han querido que vaya en la lista de la candidatura al Ayuntamiento de Sant Joan y no puedo estar ni un minuto más donde no me quieren». Con estas palabras, el segundo teniente de alcalde de Sant Joan, Santi Marí, del PP, rompe su silencio y anuncia que ha decidido dimitir y dejar ya sus responsabilidades en el equipo de gobierno que dirige Antoni Marí, Carraca, su «padre político», y devolver al partido el acta de concejal.

La salida de Santi Marí abre una crisis de gobierno en Sant Joan y agrava aún más, a las puertas de las elecciones locales, los problemas del PP con el enfrentamiento que se ha vivido en los últimos meses en torno a la sucesión de Antoni Marí. «Estoy muy decepcionado con mis compañeros y muy triste con esta situación», afirma Santi Marí tras acceder a hablar con este diario tras meses de silencio, al tiempo que agrega que lamenta «las formas y las palabras» que han dirigido contra su persona y le han «herido».

Santi Marí, que deja el Ayuntamiento tras 12 años en el equipo de gobierno, también es director insular de Bienestar Social en el Consell de Ibiza. El candidato a la presidencia del Consell, Vicent Marí, le ha propuesto ocupar un puesto de salida en su candidatura con el visto bueno, paradójicamente, del comité electoral de Sant Joan, pero aún no ha respondido.

En todo caso, Santi Marí, que en sus 23 años en el PP también ha sido senador por las Pitiüses, afirma que «ya ha cumplido sus aspiraciones políticas» y no tiene la necesidad de ocupar ningún cargo. «Sé que ahora van a salir los pitbull a criticarme, y me da igual. El que se piense que quiero ocupar sillas, está muy equivocado. Si yo quisiera, tragaría [con todo lo que ha sucedido en los últimos meses] e iría de conseller, pero han herido mi honor y orgullo personal. Me sabe mal, pero se han equivocado de persona», subraya.

Santi Marí explica que el alcalde, que ahora deja el Ayuntamiento tras 24 años para culminar su carrera política en el Parlament balear, ya decía hace «una década» que él iba a ser su sucesor, pero que «tenía que foguearse». «Tanto que al final me he quemado», apostilla.

Acuerdo en el restaurante

Acto seguido, explica que el año pasado el alcalde ya le dijo, a solas, que él tenía que ser su sucesor, aunque se tenían que «arreglar unos flecos en Sant Miquel». Pero fue a finales del pasado mes de julio, en el restaurante del alcalde, cuando éste anunció a los tres tenientes de alcalde, Andreu Roig (también presidente del PP de Sant Joan), Santi Marí (secretario de organización) y Tania Marí, que, tras este mandato, iba a dejar el Ayuntamiento (con la idea de ir al Parlament). En ese encuentro, según explica Santi Marí, se decidió que el sustituto iba a ser él. «No lo había pedido», puntualiza.

Sin embargo, tres meses después, se quedó «en shock» al leer en la prensa que Tania Marí se postulaba como candidata a la alcaldía e incluso había hecho declaraciones sobre ello. Nadie le había comunicado que hubiera un cambio de planes. Fue cuando pidió explicaciones tanto a Tania Marí como a Andreu Roig. Estos le dijeron que «las cosas no iban bien» y que había gente que «no le quería», pero rehusaron darle «más explicaciones». «No me dieron ninguna opción a defenderme», lamenta.

A partir de ese momento, el PP de Sant Joan entra en crisis y la dirección insular interviene para tratar de evitar el choque. Marí tiene claro que el PP ya había decidido que la diputada debía ser la candidata y le enviaban señales para que se retire, pero no lo hace. Así, la elección del cabeza de lista se somete a votación y gana Tania Marí. Previamente se había pactado que el que perdiera, plantearía tres nombres para ocupar el número 2 de la lista, pero «no se ha respetado».

Para tratar de zanjar la crisis, Marí dice que se reunió con Tania Marí y el presidente del comité electoral de Sant Joan para proponerles la posibilidad de ocupar él mismo el número tres de la lista, el que corresponde tradicionalmente a Sant Llorenç, para ser concejal de Deportes. «No quería ningún cargo más», afirma.

Sin respuesta de Tania Marí

Pero ni siquiera recibió una respuesta. Hace unos días, se aprobó la lista del PP Sant Joan sin rastro de Santi Marí, que también critica que él es el único concejal al que el presidente del comité insular no ha llamado para preguntarle si tenía interés o no en ir en la candidatura.

Pese a lamentar que Tania Marí no ha tenido «ninguna voluntad en sumar e integrar», afirma que no tiene «nada contra ella». Sí reconoce su «decepción» con el alcalde porque él era «el responsable» de que se produjera «una buena transición». «Me sabe mal decirlo, pero no lo ha hecho bien», subraya Santi Marí, al tiempo que asume también su «parte de culpa».

¿Cual? Santi Marí afirma que le han echado en cara que se hubiera «colgado los galones de alcalde antes de tiempo» o que se lo tenía «muy creído». «Pero fueron ellos los que me lo propusieron», insiste. También indica que el alcalde, que luego reconoció que había sido «un error» la reunión en la que le propusieron como sucesor, también le pidió «disculpas» por los errores que haya podido cometer. «Llega tarde, todos llegan tarde», subraya.