Quejarse cuando se considera que la comida en un restaurante no ha estado a la altura o que el servicio ha sido malo es algo habitual en el portal de reseñas de viajeros TripAdvisor. Los propietarios siempre pueden tener la última voz en estos comentarios, tanto para contar su versión como para compensar la mala experiencia de alguna manera.

Esto es lo que ha pasado en una pizzería de la isla donde los clientes no salieron satisfechos.

"Mala experiencia con el camarero", escribe un comensal "Estábamos de vacaciones y relajados , y sin prisas. Nos tomó nota y empezaron a llegar las pizzas de las mesas que habían llegado después", se lamenta.

Como estaban de vacaciones no le dieron tanta importancia. "Pero cuando se lo dijimos, en lugar de asumir el error -se le había olvidado el pedido de nuestra mesa, según nos comentaron después otros camareros- se puso a hablarnos de forma brusca y a decirnos que no había habido ningún problema, que esperásemos", explica el cliente en la reseña publicada en TripAvisor.

El cliente se quejó de que esperaron una hora sus pizzas y " en lugar de ser amable o pedirnos disculpas, después de hablarnos mal, según comentaron sus compañeros , no quería salir por no dar la cara", relata el comensal, quien asegura que el resto de camareros eran "encantadores".

Según la reseña el establecimiento les invitó a un chupito para subsanar el error, "vamos, lo habitual", recalca y concluye que "no volvería a este restaurante" por el trato de dicho camarero.

De prueba

La propietaria pidió disculpas por la "malísima experiencia" que habían tenido con este camarero, que era nuevo y estaba de prueba. "Gracias a vosotros me estoy dando cuenta que no es el perfil que normalmente tenemos en nuestro grupo, así que hemos decido que su manera de trabajar no es para nada lo que estamos buscando", explica la dueña de la pizzería, que se disculpa diciendo que lo siente "muchísimo" y que es "muy muy difícil este año encontrar gente que trabaje aquí en Ibiza". Por ello, la propietaria decide compensarles el mal trato recibido invitándoles a que vuelvan: "Me gustaría invitaros para una pizza si estáis todavía en Ibiza y poder daros un buen recuerdo de nosotros".