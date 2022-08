Clamor unánime en Ibiza para alcanzar la gratuidad del autobús

Que en Ibiza el autobús sea gratis entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año como lo serán el tren y el metro en Mallorca. Es lo que reclamaron ayer portavoces del Partido Popular, de Unidas Podemos y de Ciudadanos. Con matices, evidentemente, tanto sobre cómo hacerlo como sobre lo que opinan por el acuerdo alcanzado el martes entre la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De momento, los presidentes de los consells de Ibiza y Formentera no se han manifestado al respecto. Es más, tanto el popular Vicent Marí como la socialista Ana Juan, se negaron ayer a ofrecer su opinión sobre la bonificación al transporte en autobús. En el Consell de Ibiza derivaron toda manifestación pública al vicepresidente segundo y conseller insular de Transportes, Javi Torres, que acusó al Govern y el Gobierno de «intentar confundir a la ciudadanía con porcentajes y cláusulas que sirven para presionar al Consell».

En este sentido, recordó que la rebaja del 70% en el precio del bus está condicionada a que el Consell de Ibiza aporte un 20%. «El Govern juega con los recursos propios del Consell sin ni siquiera consultar», continuó Torres, que ya confirmó tras el anuncio hecho en Ibiza por el conseller balear de Movilidad, Josep Marí Ribas Agustinet, que el Consell asumirá ese 20%. «Ibiza se tendrá que conformar con el 70% de descuento en los abonos del autobús, mientras que en Mallorca se financiará más del 50% de los abonos de autobús y del 100% del tren. Esto es un ejemplo claro de que la presidenta y el conseller sólo han negociado en favor de Mallorca y no del conjunto de las islas», continuó. Torres ya ha anunciado que la intención de la institución es seguir negociando para conseguir que el Govern asuma el porcentaje restante con el fin de que el autobús sea gratis en Ibiza los últimos cuatro meses del año.

En el Consell de Formentera ni la presidenta ni ninguno de los consellers tenía ayer cinco minutos para atender a este diario, según justificaron desde el departamento de comunicación, que remitió un escueto mensaje: «El Consell está analizando y definiendo las medidas a aplicar para hacer frente a la escalada de precios que se está produciendo en el sector del transporte. Estamos a la espera de tener nuevas reuniones con el Govern para tener más información sobre cómo se aplicarán».

Mitad y mitad

Antonio Saucedo, conseller insular de Unidas Podemos, también defendió ayer que el objetivo debe ser la gratuidad del autobús en Ibiza. «Es un buen acuerdo, pero como todo en este mundo, es mejorable», afirmó Saucedo, que considera que es el Consell de Ibiza quien debe asumir ese 30% restante que, de momento, deberán pagar los ciudadanos. El representante de la formación morada en el Consell de Ibiza defiende que el reparto sea al 50%, es decir, que la mitad la asuma el Gobierno central y la otra mitad, el Consell de Ibiza.

Saucedo considera que estos cuatro meses de autobús gratuito servirían no sólo como ayuda para los ciudadanos ante la complicada situación económica, sino también para animar a la población de la isla a usar el transporte público: «Con la pandemia la gente no se siente cómoda o segura y sería una forma de acostumbrarles». «Además, cuanto más se use el autobús más se reduce la saturación que sufren las carreteras de Ibiza y se impulsa una movilidad más segura, ya que hay menos accidentes, y menos contaminante», continúa el conseller de Unidas Podemos, que aprovecha para denunciar las carencias del transporte público en la isla: falta de líneas y frecuencias y vehículos sin acceso para personas con discapacidad motora.

Saucedo defiende que el Consell aumente hasta el 50% su aportación escudándose en unas declaraciones del conseller de Medio Ambiente: «En el último pleno dijo que el Consell no tenía problemas económicos. Si no los había para Ca na Putxa tampoco para el autobús». A pesar de esto, reconoce que el objetivo es alcanzar la gratuidad, por lo que lo importante es que alguna institución, sea la que sea, se haga cargo del coste.

«Acuerdo discriminatorio»

El presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí Bosó, criticó el acuerdo —«rectificación» fue la palabra que empleó— alcanzado entre Govern y Gobierno para la bonificación del transporte público en las islas y exigió que el autobús en Ibiza sea gratis, como el tren y el metro en Mallorca. «Es desigual. Discriminatorio. Fruto de una rectificación que no trata igual a todas las islas, cosa que no sorprende porque estamos acostumbrados a que Francina Armengol sólo piense en Mallorca y nos envíe al conseller Negueruela para echarnos la bronca», criticó el también senador, que confesó que quiere ver «la letra pequeña», ya que teme que la aportación final del Ejecutivo central no sea, finalmente y sobre el papel, la anunciada. Además, el presidente del PP de Ibiza está a la espera de comprobar si al Ayuntamiento de Palma se le exige que se haga cargo del 20% de la bonificación, como a los consells. Marí Bosó calificó la medida de «propagandística».

Por su parte, el grupo del PSOE en el Consell de Ibiza defendió que el anuncio del 70% de descuento en el autobús «es una excelente noticia» que, señaló en una nota, «debe ir acompañada de manera urgente con mejoras en el servicio, que actualmente es un desastre» [más información en página 4]. El portavoz socialista en el Consell, Vicent Torres, se mostró a favor de que la bonificación sea del 100% e insta al equipo de gobierno insular a que se haga cargo del 30% restante, es decir, que asuma el 50% que no pagará el Estado.

El grupo socialista califica la crítica del PP a la medida de «incomprensible e intolerable» y defiende que el anuncio de Sánchez y Armengol es «una medida excepcional en favor del transporte público de Ibiza». No entiende, además, que la crítica proceda «precisamente del equipo de gobierno que ha hecho la peor gestión del servicio de autobús de la historia de este Consell». De las diferencias con el metro y el tren de Mallorca, ni una palabra.