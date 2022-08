Ibiza y Fomentera se quedan con una rebaja del 70% en el bus mientras Mallorca tendrá el tren y el metro gratis

Los usuarios del transporte público de las Pitiusas podrán pagar un 70% menos a partir del 1 de septiembre, siempre que los consells se comprometan a asumir el 20% de esa rebaja, según explicó ayer por la tarde el conseller balear de Movilidad y Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas Agustinet. El político ibicenco compareció en Ibiza horas después de que la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la gratuidad del metro y el tren en Mallorca dentro de las medidas anunciadas por el Ejecutivo con el objetivo de paliar la subida de precios que asfixia a las familias.

Es decir, que mientras el plan de Sánchez para el transporte supondrá el gratis total para los usuarios del tren y el metro de Mallorca, los usuarios del transporte público de las Pitiusas deberán seguir pagando una parte.

El conseller explicó que el Estado había acordado abonar el 30% de los billetes de autobús «a cambio» de que los consells abonaran otro 20%, lo que implicaría una rebaja final del 50%. Las instituciones insulares tenían hasta el 31 de julio para dar una respuesta a si asumían o no esa parte, relató Agustinet. Tras varias reuniones con la ministra y con el presidente del Gobierno, sin embargo, el Govern ha llegado al mismo acuerdo que el Ejecutivo había alcanzado con Canarias: un 50% de rebaja en las tarifas de los autobuses, siempre que se mantuviera ese 20% extra de los consells, lo que implicaría que los viajeros pagarán un 70% por trayecto. Eso sí, si algún consell decidiera no asumir ese 20%, perderían, cualquier bonificación por parte del Estado.

«Ciudadanos de segunda»

Durante su comparecencia, Agustinet afirmó que los consells de Formentera y Menorca habían ya confirmado su participación. Guardaba silencio, en cambio, cuando se le preguntaba por el de Eivissa. Era el conseller insular de Transportes, Javi Torres, el que matizaba un poco más avanzada la tarde la situación de Eivissa, que no da por concluidas las negociaciones. Torres confirmó que la institución asumirá su parte, aunque añadía un matiz: «Aportaremos ese 20%, pero exigimos gratuidad del autobús para equiparar los beneficios de los usuarios del autobús en Eivissa a los de las personas que usan el tren y el metro en Mallorca». De hecho, el conseller insular de Transportes explicó que exigirán al Govern balear que asuma el porcentaje necesario para que el autobús sea gratis en las islas que carecen de tren.

«Al final, en Mallorca tienen el tren gratis y un descuento del 50% en los autobuses, mientras el resto de las islas tenemos que poner recursos propios, un 20% extra, hemos de poner dinero para financiar esta medida», continuó, indignado, Torres, que denunció que la situación en la que quedan ahora las bonificaciones para el transporte público suponen un «agravio» para los ciudadanos de Ibiza, Formentera y Menorca. «Ciudadanos de segunda», insistió Torres, que acusó al Govern balear de priorizar la gratuidad del transporte público de Mallorca por encima del resto de las islas. «Es una falta de respeto», zanjó.

Marí Ribas negó esto de plano: «El Govern balear ha negociado para el conjunto de las islas. Existía el temor y las sospechas de que sólo habría bonificación en el tren, pero se ha conseguido que la bonificación para el transporte público por parte del Estado haya pasado del 30% al 50%».

Este diario intentó ayer por la tarde recabar la opinión del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, sobre este tema, pero no atendió a la petición.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se mostraba ayer eufórica en sus redes tras la reunión con Sánchez: «El Estado bonificará el transporte público en todas las islas. A partir de septiembre, gracias al trabajo con el presidente Sánchez Castejón, el tren y el metro de Mallorca serán gratuitos y el precio del bus se abaratará un 50% en Mallorca y hasta un 70% en Menorca, Ibiza y Formentera».

El conseller balear de Movilidad destacó la importancia de sustituir el transporte individual por el colectivo, algo a lo que, confía, ayudará que el precio del autobús se rebaje un 70% durante cuatro meses. Eso sí, reconoció que para ello será necesario hacer muchas gestiones durante este mes de agosto, ya que aún no están claros los detalles de cómo se gestionará la rebaja. Marí Ribas avanzó, aunque matizando que no está cerrado, que esta bonificación del 70% seguramente se aplicará sólo a los pasajeros con tarjetas de transporte, no a quienes adquieran un único billete. Todo esto, insistió, se irá conociendo a lo largo de este mes, ya que la medida entrará en vigor el primer día de septiembre.