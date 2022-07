El Consell exige al Estado medidas compensatorias para el transporte de Ibiza

Los grupos políticos del Consell apoyaron ayer unánimemente la propuesta de exigir al Estado medidas compensatorias en el transporte público insular después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que desde el 1 de septiembre y hasta finales de año serán gratuitos los viajes en cercanías y media distancia de Renfe. En la moción, presentada por la consellera no adscrita Marta Díaz, se indica que debería compensarse a la isla ya que carece de ferrocarril.

«La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, dijo que debemos tener en Balears los mismos beneficios que los demás. Pero se ve que con ese todos se refiere sólo a los mallorquines, pues pedía gratuidad para los servicios ferroviarios de Mallorca», señaló Díaz, que criticó la tibieza del conseller balear de Movilidad (Josep Marí Ribas) al respecto, más «siendo ibicenco, lo cual es más triste (…). Algunos consellers, incluso ibicencos, olvidan al llegar al Govern que Ibiza también es balear».

El conseller de Transportes, Javier Torres, recalcó al respecto «la falta de sensibilidad», criticó a Garrido («lo suyo no fue un lapsus, lo dijo dos veces») y detalló que aún no ha recibido respuesta pese a enviar una carta para que se aplicaran medias análogas en Ibiza: «Ni del Ministerio ni de nadie del Govern balear. Y eso que tenemos un conseller ibicenco de Movilidad. No sé si es por falta de sensibilidad o de respeto, un vez más». De Josep Marí recordó que «no ha dicho ni pío. Eso es una vergüenza».

Por su parte, Antonio Saucedo, conseller de Unidas Podemos, instó al Consell a negociar con el Ejecutivo balear y a que «adelante» las bonificaciones al transporte, de manera que «luego el coste sea revertido por el Govern». Saucedo dijo que «no será por dinero» y recordó lo dicho por el popular Vicent Roig en un pleno anterior: «Hay a tope».

El socialista Víctor Torres incidió en eso: a su juicio, si la institución insular tiene 81 millones de euros en los bancos, «hay recursos más que suficientes». Y aunque su grupo voto a favor y la moción iba por otros derroteros, acusó a Javier Torres de «discriminar» con su gestión el transporte público: «Los usuarios están discriminados porque padecen una servicio tercermundista, una flota anticuada... Falta invertir en mejoras, en planes de choque...».

Mientras el presidente del Consell, Vicent Marí, recomendaba a UP y PSOE presentar una interpelación en el próximo pleno en vez de aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid para criticar a Javier Torres, la propia Díaz manifestaba su asombro: «No pensaba que mi moción serviría para cargar contra el conseller de Transportes».

En el pleno se supo, por cierto, que el número de pasajeros sigue sin recuperar el nivel de 2019: si hace tres años viajaron en autobús 2,3 millones de personas durante el primer semestre, entre enero y junio de 2022 fueron sólo 1,8 millones

En el pleno se supo, por cierto, que el número de pasajeros sigue sin recuperar el nivel de 2019: si hace tres años viajaron en autobús 2,3 millones de personas durante el primer semestre, entre enero y junio de 2022 fueron sólo 1,8 millones. «La cifra se va recuperando de manera progresiva», según Torres.

Teletrabajo

«¿Y por qué, pese a que se aprobó el 14 de mayo 2021, aún no se sabe nada del reglamento de teletrabajo», preguntó en una moción Saucedo, que instó a aprobarlo «de manera urgente». Porque «requiere un reglamento que no es sencillo», respondió Carolina Escandell, consellera ibicenca de Bienestar Social y Recursos Humanos: «Se nos ha retrasado más de la cuenta. Nos gustaría que estuviera ya resuelto (...) Hay que pulir cosas, estamos en las últimas fases». Las cosas del palacio de la avenida de España van despacio. La moción fue rechazada.

Centro deportivo

El pleno aprobó la propuesta de licitación para la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obra del centro deportivo multidisciplinar Sa Blanca Dona, una instalación de cerca de 3.000 metros cuadrados ubicada en el solar anexo del pabellón actual y que tiene un presupuesto de unos tres millones de euros. Tendrá una pista principal de parqué, recepción, vestuarios, baños, enfermería, un graderío para 250 personas, pistas exteriores y aceras y jardines «que darán continuidad a todo el complejo», explicó el conseller de Deportes, Salvador Losa.

Energía solar

Respecto a la pregunta formulada por UP sobre por qué aún no se ha aprobado (debía estar listo en este primer semestre) en qué zonas se permitirá el desarrollo de instalaciones de energía fotovoltaica, el conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, advirtió de que «es un instrumento muy delicado que se debe consensuar con colectivos ecologistas». A su juicio, «es una barra libre de parques fotovoltaicos que no necesitan la declaración de interés general» y que, debido a su «impacto en el paisaje», requiere ser consensuado.

Precinto de pisos

Otra de las preguntas formuladas (esta por el PSOE) fue por qué no se han precintado aún pisos turísticos ilegales. A lo que Juan respondió que, de momento, no es posible: «Hace falta que la Ley de Turismo, específicamente, establezca una medida cautelar» al respecto. Desde el Consell sólo pueden imponer sanciones: «Pero hay que poder cerrar pisos. Si no, no sirve de nada». Juan apeló al PSOE «y sus socios» a que en el Parlament «recapaciten para que se puedan introducir cierres cautelares de inmuebles». Juan recordó que «el PP presentó esa propuesta hace más de un año» y fue rechazada.

300.000 euros cuestan los ahorros del Consell

El Consell ha tenido que pagar 300.000 euros de intereses por sus depósitos en bancos: «Esperemos que sea la última vez que los ahorros nos cuesten dinero», dijo Salvador Losa, conseller de Hacienda. La institución ha recolocado 75 millones de euros del fondo de tesorería, 41 millones de ellos en un depósito fijo al 0,6% para que generen, al menos, algún interés.