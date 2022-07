Exigen para Ibiza medidas similares al tren gratis anunciado por Sánchez para la península

Patronal, instituciones y partidos exigen que el Gobierno cree para Ibiza «un equivalente» al tren bonificado al 100% que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes durante el debate del Estado de la Nación. El líder socialista informó en la Cámara baja de que desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre serán gratuitos los abonos de viajes para los ferrocarriles de servicio público de Cercanías, Rodalies y media distancia operados por Renfe. El Gobierno bonificará el 100% de los billetes que no sean individuales, lo que incluye los abonos mensuales.

¿Y donde, como en Ibiza y Formentera, no hay una red ferroviaria? «Es una lástima que el Gobierno de España se vuelva a olvidar de las islas, tanto de Ibiza como del conjunto de Balears y de Canarias, y que sólo hable de trenes cercanías y pensando en medidas que sólo afectan a la Península», criticaba ayer Javier Torres, conseller de Movilidad de Ibiza, que anunció que la institución insular enviará «una carta tanto al Govern balear como al Ministerio de Transportes y Movilidad» para instar a que «se habilite una medida similar para el transporte público por carretera, el de autobuses, y que se den a Ibiza los recursos económicos necesarios para sufragar el 100% de esa medida. Si van a hacerlo en la Península, también deben hacerlo en los territorios insulares», subrayó Torres, conseller por Ciudadanos.

Torres apuesta por «aplicar una medida similar o análoga» en la isla a la propuesta de Sánchez para la Península. Por ejemplo, en el caso de las «medias distancias», de manera que viajar en barco o avión a Valencia o entre Balears también sea más barato o gratis hasta que acabe el año: «Si no la gratuidad, sí ampliar los descuentos para residentes, como mínimo, durante ese periodo. Algún gesto podrían hacer desde el Gobierno. La movilidad es especialmente sensible para los territorios insulares. Se tiene que cuidar».

El conseller también criticó tanto la tardanza en reaccionar del Govern como que «sólo piense» en Mallorca: «Me llama la atención que desde el Ejecutivo balear sólo hagan referencia a que pedirán lo mismo para el tren de Mallorca. Teniendo un conseller de Movilidad ibicenco, Josep Marí Ribas, que es perfectamente consciente de que sólo hay tren en Mallorca, no deja de sorprender que no pida que se aplique una medida similar al resto de islas. Después se habla de lealtad y de federalismo interior y de no dejar a nadie atrás, pero sólo piden para Mallorca». Cree Torres que el Govern balear «debería presionar al respecto» y «trabajar para que el resto de islas no se sientan agraviadas».

Al Govern le «preocupa cómo compensar a las islas»

«Lo estamos trabajando. Desde ayer [por el martes] que nos enteramos, estamos pensando en alguna cosa. El Govern está [pensando] en este asunto, en soluciones», contó precisamente ayer a este diario el ibicenco Josep Marí Ribas, conseller balear de Movilidad: «Estaremos en contacto con el Gobierno para ver qué se puede hacer, ya que no hay Renfe en Balears. Es un tema que nos ocupa desde ayer, pero aún no tenemos propuestas claras. Sí tenemos la preocupación de ver cómo se puede compensar a las islas».

José Vicente Marí Bosó, senador ibicenco del PP y presidente popular de Ibiza, opina que «Pedro Sánchez debería pensar en Balears de vez en cuando», y «no sólo en la Península y en sus socios de Gobierno, en Esquerra Republicana». Marí recuerda que el presidente del Gobierno tiene muchos deberes pendientes, como «el de aprobar el Régimen Fiscal Especial (REF) de Balears, que lleva en el Congreso meses y no lo quiere desarrollar», además de firmar el convenio de carreteras con el Consell de Ibiza, que lleva allí toda esta legislatura. Podría empezar por eso. Esta es la única comunidad autónoma extrapeninsular que no tiene un régimen especial fiscal diferenciado. Y sigue negándose a firmarlo». A su juicio, el REF «sí incidiría directamente en los costes de insularidad de las personas y de las empresas, al rebajarlos».

Coincide con él Maria Àngels Marí, secretaria general de la Pimeef: «Se debería buscar para Ibiza una medida equivalente a la de la bonificación del tren. No voy a pedir que quiten esas ayudas a los ciudadanos de la Península, pero, como patronal, y ya que allí se les dota de una partida económica para estos trayectos de media distancia, deberían incluir en el Régimen Especial de Balears, que está aprobado, pero vacío de contenido, medidas económicas tanto para la sociedad como para el tejido empresarial de las islas».

Es decir, no sólo destinar esas ayudas a los pasajeros, sino también a las empresas: «Se podría beneficiar a las personas físicas residentes en las islas mediante bonificaciones en las declaraciones de la renta. Y para las sociedades, lo mismo, pero en el equivalente del impuesto de sociedades». También apuesta por incrementar la bonificación en el precio de los desplazamientos a media distancia, tanto a Mallorca, Menorca y Formentera, como a poblaciones de «la cornisa mediterránea, como Valencia e incluso Barcelona».

José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB, señala que ya cuando se discutía el Régimen Especial de Balears «se insistió en que había inversiones muy continuadas en la Península que aquí no llegaban, pero para las que había que buscar un equivalente». En ese sentido considera que «sería interesante reflexionar sobre qué equivalente podríamos tener en las Pitiusas». Sugiere dos: descuentos en el transporte o inversiones públicas complementarias. O ambos.

Las medidas propuestas por Sánchez están pensadas «con un tamiz peninsular, y las islas quedan un poco fuera de juego», según Roselló, por lo que apunta que «habría que insistir en que haya compensaciones para la actividad económica de las Pitiusas, especialmente las que más están sufriendo, como es el coste del transporte aéreo y del marítimo, tanto para mercancías como pasajeros». Sobre todo, indica, las mercancías, pues la inflación va al alza y ya repercute en la cesta de la compra: «El consumo familiar está cayendo, pero de momento apenas se nota porque está siendo compensado por el consumo de no residentes, de turistas».