El presidente del Consell lamenta que la ministra de Vivienda venga a Ibiza sólo a mandar «mensajes de cariño» a Pedro Sánchez

80 segundos. Es lo que tardó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en hablar de Pedro Sánchez tras llegar esta mañana al Palacio de Congresos de Santa Eulària para inaugurar el Congreso Internacional de Arquitectura Técnica. El tema lo introdujo ella misma, sin pregunta previa al respecto en la rueda de prensa que se improvisó a las puertas del auditorio: «Quiero lanzar un mensaje a la opinión pública sobre lo que es, tal vez, el tema más importante que hoy se está hablando en España, que es esa decisión personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de atender el ámbito más íntimo que tenemos también los responsables públicos, que es a nuestras familias, a las personas más queridas. Creo que es muy importante no alejar nunca el humanismo de la política. Y eso significa que quienes ejercemos tareas políticas, quienes ejercemos con vocación el servicio público somos también seres humanos, personas que sentimos, que amamos», comenzó Rodríguez.

Para la ministra, la «reflexión» que el miércoles dejó Sánchez en X a través de una carta de cuatro páginas, «es un llamamiento de atención a qué debe ser la democracia española, cómo debemos comportarnos todos los actores de la misma». Como si el máximo responsable socialista estuviera allí mismo, en Santa Eulària, o como si estuviera escuchando al otro lado del móvil, Rodríguez se dirigió a Sánchez en unos términos similares al «nosotros somos contigentes, alcalde, sólo tú eres necesario» de ‘Amanece que no es poco’: «Él se hace una pregunta, que es si merece la pena [todo esto]. Todos los que hemos tenido responsabilidades públicas en distintos ámbitos y en distintos momentos nos hemos hecho esa pregunta. Yo le digo al presidente del Gobierno y a todos los españoles que sí, que merece la pena servir a España, merece la pena trabajar por una política pública de vivienda, mereció la pena, presidente, sacar a España de la pandemia; recuperar la economía turística de esta isla con esos fondos logrados de la Unión Europea (…) y defender la paz como estás haciendo en escenarios bélicos de nuestro entorno más cercano». Parecía que el presidente estuviera allí mismo, enmascarado entre los periodistas que asistían a la rueda de prensa. Pero no.

«Narcisista»

«Lo que no merece la pena -prosiguió la ministra-, o no merece España, es una oposición como la que tenemos, que basa su política en el odio, en la descalificación y en la falta de propuestas. Lamento mucho que el señor [Alberto Núñez] Feijóo, que llegó a la política nacional diciendo que era un hombre que no venía a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarle, no haya aceptado que no le ganó, que perdió, y que hasta ayer mismo [por el miércoles] estuvo insultándole, llamándole narcisista, por tomar una decisión personal». A menos de un metro de Rodríguez, el presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera balear de Vivienda, Marta Vidal, escuchaban educadamente, aunque con gestos de no entender lo que estaban viviendo.

La ministra admitió no haber tenido «la oportunidad de hablar personalmente» con el presidente: «Donde necesita estar ahora es en reflexión [sic] con su mujer [Begoña Gómez], a la que además mando todo mi apoyo. He tenido pequeños contactos con ella y he visto en ella a una gran profesional, a una gran mujer que tenía emprendida su carrera profesional y su liderazgo antes de que su marido fuera presidente del Gobierno». Aprovechó para, de paso, acusar de machismo a Feijóo, algo que hoy formó parte del argumentario del día del PSOE: «Ayer escuché algo muy grave en boca del líder del principal partido de la oposición, de Feijóo: mandó a casa a la mujer del presidente. Dijo que no podía hacer otra cosa que quedarse en su casa. Hemos trabajado mucho las mujeres y las feministas para tener autonomía profesional, para ser libres, para ejercer libremente nuestra profesión y desarrollarnos vitalmente. Y la mujer del presidente del Gobierno tiene derecho a hacerlo». Curiosamente, la ministra no nombró en ningún momento de la rueda de prensa a Begoña Gómez por su nombre y apellidos, sino que se refirió a ella como a la mujer del presidente del Gobierno.

«Ahora nosotros tenemos toda esa energía, presidente, para defender tu gestión, tu honorabilidad, tu honestidad y la necesidad de tu proyecto para España" Isabel Rodríguez — Ministra de Vivienda

Rodríguez afirma que su formación «no se quedará impasible al producirse injusticias como la que ha sufrido en carne propia el presidente del Gobierno y que ayer [por el miércoles] colmaron el vaso». «Ahora -añadió, de nuevo como si Sánchez estuviera viéndola- nosotros tenemos toda esa energía, presidente, para defender tu gestión, tu honorabilidad, tu honestidad y la necesidad de tu proyecto para España (…) El PSOE en su conjunto está con el presidente», dijo tras loar, además, su estajanovismo.

«Insulto a los ibicencos»

El presidente del Consell echaba humo: «Lamento mucho -dijo poco después- que [la ministra] venga a Ibiza a enviar un mensaje de cariño al presidente del Gobierno. Eso es un insulto a los ibicencos. Para hacer eso tiene otras ocasiones. Debería aprovechar la visita aquí para hablar con las autoridades y conocer lo que preocupa a los ibicencos, no preocuparse de lo que le pasa a su presidente. Tiene otras formas de hacerlo: le puede enviar un Whatsapp o hacerle una llamada telefónica, pero no venir aquí a reírse de todos los ibicencos».

"Tiene otras formas de hacerlo: le puede enviar un Whatsapp o hacerle una llamada telefónica, pero no venir aquí a reírse de todos los ibicencos" Vicent Marí — Presidente del Consell

El cabreo de Marí tenía su origen en lo ocurrido durante la mañana, cuando la ministra prefirió conceder una entrevista en una cadena de radio de la isla antes que entrevistarse con él. Hace una semana, desde la sede de la avenida de España mandaron la petición para mantener hoy un encuentro con ella: ‘Ya nos vemos allí’, aseguran desde el Consell que les dijeron. Pero finalmente les avisaron de que no habría reunión porque Rodríguez ya tenía concertada una entrevista con la SER.

Esta mañana, el Ejecutivo insular hizo llegar (vía correo electrónico) a la ministra un dosier con todos los temas que hubieran deseado tratar en el encuentro, pues temían que si se lo daban en mano acabaría en la papelera.

El presidente ibicenco, perplejo, no acababa de comprender por qué la ministra de Vivienda llegaba a Ibiza para enviar «esos mensajitos [a Sánchez], cuando hay otros canales para hacerlo».

Suscríbete para seguir leyendo