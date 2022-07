Fiestas del Carmen en Ibiza: Es Cubells, entre el recuerdo y la devoción

Es Cubells se levantó ayer para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, patrona por excelencia de los marineros, como toca. A las 10 de la mañana el pueblo acudió a la celebración de la misa antes de la procesión, que baja desde la iglesia de la localidad hasta el pequeño embarcadero de madera. Durante la eucaristía se recitaron unos versos por parte de voluntarios y el cura, que acabó con el cantico en latín de la Salve Marinera, himno a la patrona.

Cuando la procesión con la imagen llegó a las casetas varadero tras la eucaristía, allí les esperaba la barca en la que navegó la patrona junto a los residentes y turistas que decidieron acercarse en este día festivo tan especial para muchas personas, sobre todo para quienes se dedican al mar o han tenido un familiar que fue marinero. Y aquellos que se embarcan lanzan flores al mar en recuerdo de quienes dejaron su vida en él o para pedir protección a la virgen.

«Desde hace muchos años mi familia tiene como tradición celebrar estas fiestas. Muchos de mis familiares se han dedicado al mar, incluso mi padre venía todos los años con el llaüt desde Cala Vedella muy pronto por la mañana. Hacían la procesión y ahora para nosotros es un día muy bonito», explicó Neus Marí, residente en el pueblo. Ha hecho la procesión a pie por primera vez porque siempre se había embarcado, y para ella ha sido una experiencia nueva.

Los residentes no son los únicos que deciden acercarse a es Cubells para celebrar este día. «Es la segunda vez que vengo. Soy de Girona pero vivo en Ibiza desde hace muchos años y cuando vi por primera vez esta procesión, quedé enamorada y he decido volver. Además, llevo unas flores y las tiraré al mar en honor a la virgen», declara Carmen Boada.

Antonio Vidal viene de Valencia a ver a su hija y decidió acercarse para disfrutar de esta tradición, «que no había visto nunca». «La hemos vivido muy bien, aunque no vamos a embarcarnos», reconoció.

«Soy de Villareal y trabajo aquí desde hace un año y medio, pero no pude venir en 2021 a la festividad, así que este año me he acercado», apuntó por último Mari Carmen Lechón.