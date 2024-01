Formentera debe al Consell de Ibiza 800.000 euros por la atención a menores en 2023

El Consell de Formentera debe al Consell de Ibiza más de 800.000 euros por el coste de la atención a menores a lo largo de 2023. La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, desveló ayer la deuda contraída, que se irá pagando «poco a poco, cada año», según el pacto alcanzado entre ambas instituciones.

Para este ejercicio el Govern balear contempla en su presupuesto una partida de un millón de euros para el Consell, dedicada a la atención de los menores no arraigados: «Hemos conseguido un millón de euros para menores no acompañados que hasta el momento no existía; viendo que el pasado año se dejó a deber al Consell de Ibiza más de 800.000 euros por atender a nuestros niños, este año hemos conseguido la partida para no aumentar la deuda y, si no nos gastamos el millón, lo iremos acumulando para pagarla porque, de momento, no nos presionan desde Ibiza».

40 menores tutelados

Costa explicó que el Consell de Formentera tiene bajo su tutela a cerca de 40 menores, de los cuales una quincena (la cifra fluctúa entre 13 y 15) son menores arraigados, lo que significa que tienen familia o vínculos con la isla, y 23 son no arraigados, es decir, los que han llegado en patera a las costas de Formentera, en los últimos meses y años.

La consellera indicó que ha aumentado la tutela de menores no acompañados respecto a hace un año en una decena: «El año pasado eran unos 13 o 14 niños y ahora tenemos 23 no arraigados; de los arraigados la cifra es más o menos igual». Explicó que en el caso de los menores que tienen relación con la isla el proceso administrativo es distinto al que se aplica a los no acompañados, cuya tutela se produce «de forma automática».

Debido a que el Consell no tiene un centro de acogida se ve obligado a enviar a los menores bajo su tutela a centros, ya sea en Ibiza o en Palma, cuyos servicios debe pagar.

Respecto a los menores arraigados, «hay ocho en Mallorca, en un centro de menores y los no arraigados están distribuidos entre Mallorca e Ibiza», precisó Costa.

El coste diario para el Consell por la atención a sus menores «varía entre los 190 y los 250 euros por niño al día, dependiendo de las situaciones y eso incluye el alojamiento, la manutención, los educadores sociales, los estudios y todo el seguimiento», detalló la consellera.

Avanzó que está prevista la construcción de un centro de menores, en la zona sociosanitaria de Sant Francesc, del que se viene hablando desde hace años y que el Consell ha pedido al Govern balear: «Está previsto un centro de menores con una capacidad de entre ocho y diez niños, que es lo que calculamos que tenemos fuera de la isla». Respecto a la fecha en la que está prevista su apertura señaló que esperaba que fuera una realidad para 2025. «Espero que para finales de 2025 esté a punto, porque va con fondos Next Generation».

Costa recuerda que la obligación del Consell es atender todas las necesidades de esos menores y que a la larga la atención directa en la isla será beneficiosa: «Ahora estamos mirando los precios del proyecto [de construcción], que se irá a más de 700.000 euros».

La consellera explicó que cuando los menores cumplen 17 años «el Govern balear los acoge directamente en sus pisos, aunque nosotros tenemos la tutela, pero ya no pagamos la estancia, por eso de estos 23 no acompañados no todos los estamos pagando nosotros».

La consellera recordó que la obligación de la institución «es proteger el menor y que esté en un ámbito familiar, por eso la fórmula es la de pisos compartidos».

La residencia de mayores ya está al cien por cien de su capacidad

Desde el pasado 25 de diciembre la residencia para personas mayores, que se inauguró hace más de un año, está al cien por cien de su capacidad. La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, manifestó: «Tenemos las 18 plazas completas y, de momento, no tenemos lista de espera, pero imagino que en breve se generará».

Admitió que «la residencia se ha quedado pequeña» y anunció que encargará «un proyecto de ampliación de otras 18 plazas». «Estoy en ello», aseguró Costa.

La idea, según avanzó, es hacer una planta piso sobre la estructura actual de planta baja, ya que el edificio se levantó pensando en esa posibilidad, incluso tiene ya diseñados y previstos los huecos de los ascensores.

La consellera precisó: «El edificio está pensado y preparado para esa ampliación desde que se construyó». Desveló que la planificación que tiene diseñada es «impulsar este año la redacción del proyecto; el que viene, licitar y a ver si antes de que acabé la legislatura se puede empezar, pero veremos cómo van los tiempos».

La consellera indicó que la pasada semana desde el Govern balear se pusieron en contacto con ella para ofrecer financiación para nuevas plazas de residencia para personas mayores, por lo que este proyecto de ampliación contaría con fondos del Govern para su ejecución.

Cristina Costa señaló que lo más importante es «saber cuánto podemos ampliar y luego saber a qué tipo de usuarios vamos a dar prioridad».

Indicó que actualmente para tener una plaza se exige tener un grado elevado de dependencia, de nivel 2 y 3 «son personas muy dependientes», y lo que pretende ahora es evaluar «si se puede ampliar el acceso a personas con otro grado de dependencia, teniendo en cuenta el personal que se requiere». En el caso de la residencia es de 14 auxiliares sociosanitarios, más el personal especializado.