Formentera no podrá construir este año el hogar para menores

El Centro de Menores de Formentera, destinado a la acogida de niños menores de 12 años en situación de desamparo y que debería estar construido a finales de este año, no será una realidad en fechas próximas y su presupuesto inicial tendrá que aumentarse para conseguir que alguna empresa quiera encargarse de su construcción, cosa que no ha ocurrido hasta ahora.

El proyecto, presentado en agosto de 2021 y con un plazo de ejecución de tres años, tenía un presupuesto inicial de 370.000 euros, de los cuales unos 150.000 iban a ser subvencionados por los fondos europeos Next Generation, un instrumento financiero temporal destinado a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus.

Licitación desierta

Un año más tarde, en septiembre de 2022, el Consell de Formentera hizo pública la licitación de las obras del centro por una cantidad que ya había aumentado a los 496.966 euros más IVA. A pesar de este incremento del presupuesto base de licitación, ninguna empresa se mostró interesada en este contrato, por lo cual, la institución insular hizo llegar el proyecto a la empresa pública Tragsa, que cuantificó en «cerca de un millón de euros» el coste de la construcción de este hogar para niños, explica la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa.

Ante este desproporcionado incremento del gasto, el nuevo equipo de gobierno ha decidido revisar el proyecto en dos sentidos: incluyendo pequeñas modificaciones en el plano que permitirán optimizar el uso del futuro edificio; e incrementando la cantidad ofrecida a las compañías constructoras para hacer más atractivo el proyecto.

Hogar residencial Cuatro dormitorios para un máximo de 12 niños de hasta 12 años Aunque podría atenderse hasta un total de 12 menores, se plantea un máximo de 9 usuarios, quedando el resto de plazas libres para las urgencias.

«Entendemos que ha habido una subida generalizada tanto de los materiales necesarios para la construcción como del precio del transporte y por eso consideramos que podemos aumentar el presupuesto para el Centro hasta una cantidad en torno a los 700.000 euros, que es lo que vale una casa de 240 metros cuadrados en Formentera», explica Costa.

Aumento de los fondos

Para afrontar esa cantidad, «desde el Consell vamos a pedir una prórroga al fondo Next Generation, porque se nos pasa el plazo para realizar la obra y si no nos lo amplían, tendríamos que devolver los 150.000 euros que nos concedieron». «También vamos a pedir un aumento de esa cantidad, que suponía el 33% del presupuesto inicial pero no del nuevo presupuesto».

El resto del dinero «lo pondrá el Consell, porque es una infraestructura muy importante para los menores, pero vamos a intentar obtener también la colaboración del Govern balear», asegura la responsable del área. «Al final, a Palma también le interesa que hagamos este centro, no solo por los niños de Formentera, que no tendrán que desplazarse, sino también porque descongestionaríamos el resto de centros de menores, que están a tope».