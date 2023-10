La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha acordado interponer una sanción a la empresa Vodafone España SAU por un importe de 37.145,47 euros por incidencias en la ejecución del contrato de servicios de Telecomunicaciones de Voz y Datos de la institución.

Los técnicos del área de Nuevas Tecnologías de la Información emitieron el pasado mes de agosto un informe de incumplimiento de los niveles de calidad de servicio del contrato de telecomunicaciones de voz y datos por una incidencia en el servicio desde el 21 de abril de 2023 a las 11.20 horas al 23 de abril de 2023 a las 23.25 horas.

Según ha explicado el Consell de Formentera en un comunicado, la compañía presentó una alegación donde aseguraba que "los hechos que dieron lugar a la incidencia no son imputables en Vodafone, que la incidencia no es de los supuestos imputables y que no hay proporcionalidad en la sanción". No obstante, esta alegación fue desestimada, por lo que la Junta de Govern de la institución insular ha confirmado este martes la penalización. El pago de la multa, según el Consell de Formentera, se hará efectivo mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, tengan que abonarse a la empresa contratista.