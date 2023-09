Marta Vidal ofrece a Formentera el «músculo» del Govern para abordar el problema de la vivienda

La primera visita oficial de la consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, al Consell Insular de Formentera se saldó con una declaración de buenas intenciones, teniendo en cuenta que se trataba de «una primera toma de contacto» con el equipo de gobierno insular. Ambas instituciones coincidieron en «la necesidad de ir de la mano y colaborar», en materias como vivienda, territorio y movilidad.

El presidente del Consell, LLorenç Córdoba, la vicepresidenta primera y titular de Movilidad, Verónica Castelló, el segundo vicepresidente y responsable de Territorio, Javier Serra, y el conseller de Vivienda, Artal Mayans, fueron los interlocutores en una reunión que se prolongó unas dos horas.

«Me hacía mucha ilusión esta visita, era la última de las islas que me faltaba por visitar y hemos repasado las líneas de colaboración entre las dos administraciones en materia de transporte que partirá de un trabajo conjunto», destacó Marta Vidal al salir de la reunión.

En políticas de vivienda, uno de los temas cadentes entre la población, la consellera aseguró que tuvieron ocasión de analizar con el equipo de gobierno insular «las medidas del decreto ley de medidas urgente de vivienda, que se aprobará de forma inminente, y en particular cómo se aplicará en Formentera».

Respecto a las soluciones concretas resumió que habían analizado el contenido del futuro decreto ley y cómo se podrá aplicar en Formentera. Indicó que el objetivo es dar los próximos pasos «de la manera más rápida posible y coordinada para que las medidas sean súper eficaces en el menor tiempo posible». «En el Govern balear somos muy conocedores de la situación crítica que se vive, y les hemos dicho [al Consell] que tienen todo el músculo del Govern, ahora les queda a ellos buscar las prioridades y tienen todo nuestro respaldo para ponerlas en marcha de forma inmediata», añadió.

La consellera señaló que se barajan varias posibilidades «pero todo esto requiere trabajo, hemos hablado de alquiler seguro de cómo implementar el decreto ley en Formentera y de cómo coordinar nuestras políticas y recursos en materia de transporte y ha sido una reunión muy provechosa».

Respecto a la regulación de entrada de vehículos, Formentera.eco, que cumple cuatro años de aplicación, manifestó: «No puedo dar una opinión concreta, ha salido en la reunión pero esto se está tratando más a nivel de director general, sé que trabajan mano a mano con la consellera, para mejorar e implementar medidas que estén dentro de nuestra competencia».

La consellera balear reconoció, a preguntas de los periodistas que no habían abordado la situación de las carreteras insulares ni de la seguridad vial: «No, no nos ha dado tiempo, no hemos podido llegar a este punto».