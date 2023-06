Los exconsellers de Formentera investigados por s’Estany des Peix: «Seguimos los informes técnicos».

La expresidenta del Consell de Formentera y ahora consellera en la oposición, Alejandra Ferrer, el exconseller Bartomeu Escandell (ambos de GxF); Rafael Ramírez, exvicepresidente del Consell y ahora conseller en la oposición, y Paula Ferrer, exconsellera de Recursos Humanos (los dos del PSOE), deberán declarar a principios de agosto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, como investigados en las diligencias previas por un presunto delito de prevaricación.

La denuncia fue interpuesta por la Asociación de usuarios profesionales de s’Estany des Peix por la supuesta adjudicación irregular de algunos de los amarres a embarcaciones que no cumplían con los requisitos establecidos en el proceso de selección.

Alejandra Ferrer se mostró tranquila: «Es un tema que se ha aprobado con todos los informes técnicos y jurídicos y en este caso también con el beneplácito del Govern, tenemos un convenio y hay una comisión mixta para llevar adelante esta regulación».

La consellera de GxF espera ahora que el caso «se acabe o se archive». «Desde GxF no es la primera vez que nos encontramos con que hay empresarios que quieren su beneficio económico por encima de todo y, en este caso, yendo en contra de la institución pero también de los antiguos usuarios».

En referencia a los denunciantes, la citada asociación que agrupa empresas del sector del chárter náutico, Ferrer dijo que «manifiestan de forma abierta que si no están ellos no estará nadie». Aclaró que, de momento, solo tiene la citación y espera, en los próximos días, acceder a la documentación. Reiteró que consideran que todo se ha hecho de «forma correcta». «Hablan de prevaricación, pues que me expliquen qué beneficio ha podido tener alguno de nosotros en esto, nosotros [GxF] seguimos pensando que esa regulación es absolutamente necesaria para proteger s’Estany des Peix».

Rafael Ramírez

El conseller del PSOE Rafael Ramírez se expresó en términos similares: «Primero, máximo respeto a la Justicia, ahora son las diligencias previas, como pone en la citación, y luego ya veremos».

Ramírez indicó que entiende que lo que ha hecho el anterior equipo de gobierno (GxF-PSOE) «es aprobar una lista provisional [de adjudicaciones de amarres] que viene con informes técnicos y jurídicos de la casa y obviamente lo que hacemos es aprobarla, así que no entendemos muy bien el porqué, esperemos que se archive y entendemos que no hay nada de lo que se está diciendo».

Insistió en que esas adjudicaciones están en «un listado provisional y si hay algún error entiendo que se debe presentar una alegación administrativa». Recordó que el reglamento que rige el fondeo «ha seguido todos los pasos legales a rajatabla».