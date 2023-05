«La nave se convirtió en un polvorín»

El jefe de los Bomberos de Formentera, Alex Valeiras, calificó ayer de «bastante complicados» los trabajos de extinción del incendio de una nave comercial, situada en la zona industrial. Detalló que el incendio comenzó por la parte de la entrada de una cámara frigorífica muy grande y compartimentada: «Al ser en la entrada, la estructura de la cámara y de la nave cayó, con lo que realmente no teníamos acceso al incendio, que estaba contenido y muy desarrollado».

Todo lo que había almacenado era material «muy inflamable», con productos congelados envueltos en plástico y cartón, almacenados sobre palés: «Es como un polvorín, no solamente arde el alimento sino los envoltorios, además, el metal de la propia nave industrial colapsa muy rápido».

Ante esta situación los bomberos optaron, para acceder al fuego, por realizar agujeros en la nave para tirar agua «pero los compartimentos internos dificultaron mucho la tarea, porque no era accesible desde todos los puntos», relató Valeiras.

Ayer a primera hora de la mañana comprobaron que salía humo y continuaron las labores de extinción: «Hasta ahora no lo hemos podido dar por extinguido porque todavía había fuego en ciertos compartimentos que no eran accesibles ayer, al no poder entrar por la debilidad de la estructura, pero esta mañana se ha enfriado, ha recuperado un poco de estabilidad y hemos podido trabajar desde el interior», señaló el jefe de Bomberos.

El conseller de Interior de Formentera, Josep Marí, recapituló los acontecimientos: «La nave comercial empezó a arder sobre las 13.50 horas del domingo 14 de mayo, y se recibió un aviso del incendio. Como el Parque de bomberos insular se encuentra a pocos metros de este almacén la llegada de los efectivos fue casi inmediata. Todos los bomberos estuvieron trabajando el domingo hasta las 22.30 horas de la noche cuando, en un primer momento, se dio por extinguido el incendio».

Varios vehículos

Una de las dos naves quedó completamente afectada, con daños en la estructura, que llegó a colapsar en algún punto. De este almacén se pudieron sacar varios vehículos que se encontraban dentro y «se ha salvado el sistema de congelación», situado en la nave contigua, «que ha sufrido menos daños», indicó el conseller.

Ayer por la mañana los bomberos tuvieron que volver a refrescar la zona ya que había algunos puntos calientes en las otras cámaras de congelación que quedaron dañadas.

Al mediodía, el conseller Josep Marí aseguró: «Esto está totalmente extinguido, lo que no quiere decir que no pueda volver a salir humo, la situación está controlada y no ha habido daños personales, aunque los daños materiales son importantes».

Sobre las causas del fuego, la investigación está en manos de la Guardia Civil, que desplazó a la policía judicial para inspeccionar la zona: «De momento desconocemos la causa exacta del fuego», aseguró el responsable de Interior.

La empresa

La conocida empresa de distribución al por mayor Carbónicas Tur espera poder recuperar su total capacidad de trabajo el jueves o viernes de esta semana. El portavoz, Carlos Tur, estaba ayer organizando la operatividad: «Aún no hemos valorado a cuánto ascienden los daños, ahora los seguros actuarán, vendrán los peritos que empezarán a trabajar y serán ellos los que lo valoren». Tur explicó que han aplicado un plan alternativo «por lo que tenemos espacio y pensamos que si todo va bien, el jueves o el viernes volveremos al trabajo al cien por cien de normalidad».