El conseller de Interior de Formentera, Josep Marí, ha explicado este lunes por la mañana la situación de la nave comercial que ayer empezó a arder sobre las 13.50 horas “cuando se recibió un aviso del incendio”. Como el Parque de bomberos insular se encuentra a pocos metros de este almacén la llegada de los efectivos vez casi inmediata. Los bomberos trabajaron hasta las 22.30 horas de la noche, cuando se dio, en un primer momento, por extinguido el incendio.

Como resultado una de las dos naves ha quedado completamente afectada, con daños en la estructura que llegó a colapsar en algún punto. De esta nave se pudieron sacar varios vehículos que se encontraban dentro y “se ha salvado el sistema de congelación”, situado en la nave contigua que ha sufrido menos daños, ha indicado el conseller.

Este lunes por la mañana los bomberos han tenido que volver a refrescar la zona ya que había algunos puntos calientes en las otras cámaras de congelación que quedaron dañadas.

Sobre las 12 horas de esta mañana, el conseller Josep Marí aseguró: “Esto está totalmente extinguido, lo que no quiere decir que no pueda volver a salir humo, la situación está controlada y no ha habido daños personales, aunque los daños materiales son importantes”.

Sobre las causas del fuego, la investigación está en manos de la Guardia Civil, que esta mañana ha enviado a la polícia judicial que realizó la inspección de la zona: “De momento desconocemos la causa exacta del fuego”, aseguró el responsable de Interior.

Extinción complicada

El jefe de los Bomberos, Alex Valeiras, ha explicado, ante la nave aún humeante, que los trabajos de extinción habían sido “bastante complicados”. Detalló que el incendio comenzó por la parte de la entrada de una cámara frigorífica muy grande y compartimentada: “Al ser en la entrada, la estructura de la cámara y de la nave cayó con lo que realmente no teníamos acceso al incendio ya que estaba contenido y muy desarrollado”.

Todo lo que había almacenado era material muy inflamable, con productos congelados envueltos en plástico y cartón sobre palets, es como un polvorín no solamente arde el alimento sino los envoltorios, “además el metal de la propia nave industrial colapsa muy rápido”.

Ante esta situación los bomberos han optado, para acceder al fuego, por realizar distintos agujeros en la nave para poder ir tirando agua “pero la compartimentación interna dificultó mucho la tarea, porque no era accesible desde todos los puntos”, ha relatado Alejandro Varela.

Esta mañana han podido comprobar que salía humo y “hemos continuado las labores y hasta ahora no le hemos podido dar por extinguido porque todavía había fuego en ciertos compartimentos que no eran accesibles ayer, al no poder entrar por la debilidad de la estructura que esta mañana se ha enfriado y ha recuperado un poco de estabilidad, hemos podido trabajar desde el interior”.

La empresa

La conocida empresa de distribución de Formentera, Carbónicas Tur, espera que poder recuperar su total capacidad de trabajo el jueves o viernes de esta semana. El portavoz, Carlos Tur, estaba esta mañana organizando la operatividad: “Aún no hemos valorado a cuanto ascienden los daños, ahora los seguros actuarán, vendrán los peritos que empezarán a trabajar en breve y serán ellos los que lo valoren”. Confirmó que “aún desconocemos el origen del fuego, ha venido la Guardia Civil, han mirado por todo y han cogido las grabaciones de las cámaras de seguridad que tenemos”.

Respecto al daño que puede hacer este incendio teniendo en cuenta el volumen de distribución de esta empresa en la isla, Carlos Tur ha explicado: “Es un problema, pero siempre hemos pensado que podríamos tener algo inesperado que afectara a las cámaras de congelación, no cómo esto como es lógico, por eso teníamos planes alternativos y los hemos puesto en marcha”.

Ha reconocido que ese plan de contingencia estaba diseñado a menor escala “por lo que hemos tenido que aplicar más recursos, pero tenemos espacio y pensamos que si todo va bien, el jueves o el viernes volveremos al trabajo al cien por cien de normalidad”. La solución la han aplicando contando sistemas de almacenamiento externos.

Carlos Tur ha explicado que las pérdidas de productos han afectado especialmente a “charcutería que es la cámara de refrigeración de 5 a 10 grados y en congelación que es el pan y la bollería industrial”, en cambio productos helados, pescado congelado y marisco “siguen su curso normal”.