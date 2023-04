Carlos Garrido reedita ‘Formentera mágica’, agotado desde hace años

Carlos Garrido Torres (Barcelona, 1950) acaba de reeditar el libro ‘Formentera mágica’, que vio la luz en el año 1992 para retratar lo que él mismo define como «el alma de la isla, que creo que aún mantiene». Este escritor, periodista y músico, con numerosos libros editados y artículos en medios regionales de Balears, siempre planteó su trabajo desde un punto de vista crítico, a veces incómodo, pero coherente con su pensamiento rebelde. Su prosa está cargada de literatura pero a la vez es directa aunque intente llegar a los escondrijos que alimentan los mitos y las leyendas de estas islas.

Garrido ha decidido volver a reeditar sus libros a través de la colección La Estrella Fenicia, con Mariona Forteza (su mujer) como editora, con ocho de sus obras a la venta. La última es ‘Formentera Mágica’: «Todo esto surge de una coyuntura que estamos pasando algunos que nos hemos dedicado durante años a la actividad cultural y que, de una época en la que podías hacer muchas cosas como artículos, fascículos para revistas y colaboraciones en periódicos, hemos pasado a la nada, a la nada absoluta, porque toda esa industria cultural ha desaparecido en Balears y te tienes que buscar la vida».

Entonces decidió recurrir a su patrimonio escrito, animado por los mensajes de lectores que le preguntaban dónde podían encontrarlo, especialmente ‘Formentera Mágica’ y ‘Menorca Mágica, libros que se agotaron a los pocos meses de su primera edición. Con la decisión tomada explica que no quiso volver a la dinámica de las editoriales «porque con mi situación no me interesaba hacer de nuevo un trabajo para dejar a uno que lo gestione y que me pague el 5%; me he arriesgado y me he autoeditado, con [el libro sobre] Menorca está funcionando y espero que [con el de Formentera] también».

El autor entiende que el valor de esta reedición es que Formentera «es un caso especial, conserva lo esencial que todavía está vivo y esta es la filosofía del libro, me refiero al corazón, a lo que fascina de la isla». «Está claro que hay cosas que han cambiado pero no creo que sea lo esencial, es más bien lo accidental».

A pesar de los cambios que se han producido a lo largo de las últimas tres décadas, Garrido considera que el libro sigue vigente: «Pienso que tiene interés para el lector tener esta especie de retrato de la Formentera de los años noventa». En ese momento de su vida, el escritor estaba interesado por la historia, la arqueología, los misterios y buscaba hacer, con su estilo, libros de viajes con contenido y evitando anécdotas.

Carlos Garrido reconoce tener una estrecha relación con Formentera y por eso explica: «Sentía una deuda sentimental con la isla y este libro también es para saldarla». Afirma que Formentera le ha dejado huella y rememora el primer año que la pisó, en 1974, a bordo del ‘Tanit’, barco desde el que «casi podías tocar el agua con la mano», y las sensaciones que le quedaron grabadas para siempre.

Para este escritor, este territorio es mucho más que los 82 kilómetros cuadrados de su superficie: «Es un lugar que solo por estar te hace sentir artista. Tocar las piedras, el color del agua... tiene una sensualidad muy importante que te invita a hacer cosas». Garrido deja claro en el prólogo de esta nueva edición: «La Formentera que retrata [este libro] es diferente a la actual (...) es un homenaje a esa isla que ocupó un papel importante en mi vida».