El conseller de Educación y Formación Profesional del Govern balear, Martí March, confirmó ayer en el Parlament que Formentera contará el próximo curso con un segundo Auxiliar Técnico Educativo (ATE ), al mismo tiempo que reconocía «que cubrir en el CEIP Sant Ferran la plaza de ATE es totalmente necesario».

Esa fue la respuesta a una pregunta del diputado de Formentera, Antonio Sanz, que durante su intervención trasladó al conseller que las familias de este centro se han sentido «abandonadas, engañadas y cansadas» este curso, ya que hasta seis alumnos de esta escuela necesitaban atención educativa especial y quedaba una plaza vacante, lo que March atribuyó a un bolsín «agotado».

El diputado reconoció las dificultades que representa cubrir estas plazas en Formentera, aunque en enero se garantizó que se iniciaría el procedimiento para poder contratar. Pero no fue posible porque de las 10 plazas indicadas entonces, dos quedaron vacantes (una en Mallorca y otra en Formentera). Por otro lado, el conseller señaló que la dificultad de coberturas «urgentes» de plazas es mayor en Formentera «que en otras islas» ya que los profesionales no pueden desplazarse entre islas para hacer medias jornadas, por ejemplo. Ante la respuesta afirmativa del conseller, Sanz se mostró contento «porque con un procedimiento de contratación al inicio de curso, y no a través del SOIB, como el que debía hacerse ahora, se podrán tener cubiertas las necesidades de los alumnos» de esta isla.